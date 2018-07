Rezistenţă dusă la extrem în zona Mioriţei. Două garaje în mijlocul unei parcări nou amenajate

Reamintim, garajele ar fi trebuit distruse şi terenul de sub ele eliberat până la 30 aprilie. Deşi a fost somat de Primărie să facă aceste lucrări, proprietarul nu le-a făcut. Locatarii din zonă au început să se agite în momentul în care au văzut că reprezentanţii constructorului care se ocupă de regenerarea urbană intervin în zonă şi pregătesc terenul pentru viitoarele parcări. Au notificat Primăria, dar înainte de asta am făcut şi noi o sesizare în legătură cu cele două garaje de pe strada Simion Popa. Şi ni s-a răspuns că ele vor fi demolate mai devreme sau mai târziu, dar sigur vor fi demolate.

Ei, bine, acum suntem puşi în situaţia de a constata că locurile de parcare au fost amenajate pe lângă garajele care se află încă în picioare. Adică avem două garaje în mijlocul unei parcări! Cum vede Primăria această situaţie? Iată răspunsul oferit la interpelarea Jurnal arădean/ Aradon: „Primăria Municipiului Arad are în vedere demolarea celor două construcţii provizorii, mai ales că termenul prevăzut de somaţie a fost cu mult depăşit. De altfel, aceste garaje au fost incluse pe comanda care va fi emisă către operatorul contractat în acest scop. Aici urmează să fie amenajate două locuri de parcare.”

Firesc, am întrebat (din nou) când vor fi demolate garajele, dar nu am primit un răspuns. Am întrebat atunci când va fi emisă comanda către operatorul contractat de Primărie în scopul demolării garajelor, dar, de asemenea, nu am primit răspuns. Am primit, în schimb, asigurări că reprezentanţii constructorului se vor întoarce în zonă după ce cele două garaje vor fi demolate şi vor continua amenajarea parcărilor.

Acum stăm şi ne întrebăm (retoric, desigur): din moment ce proprietarul nu şi-a dărâmat garajele timp de două luni şi jumătate de la primirea somaţiei, oare nu era normal ca Primăria să comande demolarea acestora înainte ca reprezentanţii constructorului să se apuce de amenajarea parcărilor? Trăim în Absurdistan sau… unde?