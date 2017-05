Roşu: „Toate meciurile le-am jucat corect”

S-a tot vorbit, după meciul UTA – Baloteşti, că ceva nu a fost în regulă cu evoluţia jucătorilor antrenaţi de Laurenţiu Roşu, cota la pariuri pentru victoria oaspeţilor fiind 18. De aici s-au născut destule poveşti, însă cei de la UTA le-au demontat, azi, când a avut loc întâlnirea săptămânală cu presa.

„Sunt doar speculaţii”

Directorul general de la UTA, Decebal Grădinariu a spus: „Sunt speculaţii inevitabile după un asemenea joc, însă rămânem aici, la faptul că sunt doar speculaţii. Nu are rost să mai explic altceva, deoarece doar cine nu ne cunoaşte poate să afirme aşa ceva. La noi nimeni nu îndrăzneşte nici măcar să se gândească la aşa ceva, sper că nu crede cineva că e altfel” – a spus Grădinariu.

Roşu, garanţia corectitudinii

La rândul său, antrenorul UTA-ei, Laurenţiu Roşu a declarat: „Repet ceea ce am mai spus: nu am reuşit să-i capacitez pe jucători, după euforia de la Timişoara. De când sunt eu la echipă, toate meciurile le-am jucat corect, am urmărit victoria de fiecare dată. Şi vă mai spun ceva. Dacă băteam, continuam lupta pentru locul 2, care duce direct în prima ligă. Aşa, am pierdut şansa de a pormova” – a spus Roşu.