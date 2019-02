Rup contractul pe gunoi?

Arad. Au stat cu gunoaiele pe stradă zile întregi, s-au revoltat și iar revoltat, dar gunoaiele tot nu au fost colectate. Iar situația durează, cu mici secunde de relativă normalitate, din 30 decembrie 2018. La o lună distanță, localitățile care au fost incluse în zona 2 și 5 au aceleași probleme cu gunoiul menajer: îl au pe străzi, în fața caselor locuitorilor. Firma care trebuie să colecteze, conform contractului semnat, gunoiul din zonele 2 și 5 trece rar spre deloc ca să ridice gunoiul. Și sfidarea nerespecătrii contractului de milioane de lei pe care şi l-au asumat merge chiar mai departe: primarii localităţilor nu reuşesc să dea de responsabilii firmei GSU pentru a îi ruga să le ridice deşeurile de pe străzi. Unii dintre edili, buni gospodari şi care în trecut aveau propriul sistem de gestionat deşeurile din localitate, şi-au ridicat gunoiul pe banii lor (!) cu utilajele lor din trecut, ca să nu îngroape localitatea în deşeuri. Dar nu toţi au avut noroc să aibă în trecut propriul sistem, aşa că aceia au rămas cu gunoiul pe stradă iar primarii au acumulat, fără să fie vinovaţi de această dată, ura localnicilor.

În plus, nimic nu indica, nici după două săptămâni bune de operare, faptul că lucrările vor intra pe făgaşul normal.

În urmă cu mai bine de o săptămână, prezentam situaţia disperată în care se află localităţile unde GSU ar trebui să adune gunoiul, faptul că nici măcar noi nu am fost în stare să dăm de vreun reprezentant al firmei (la telefoanele oferite pe siteuri răspundeau fosti angajaţi) sau faptul că o situație similară se regăsește la Timiș și Hunedoara, unde o firmă care face parte din grupul de firme care include şi GSU, mai exact Brai-Cătă, nu are cu ce aduna gunoiul din localităţile pe care le are trecute în contract.

Căci adevărata problemă a acestor firme par dotările cu care s-au lăudat la licitație, mai exact maşinile de ridicat deşeuri, mult prea puţine pentru un singur judeţ, darmite pentru trei!

Se cere rezilierea

Dar cât de disperată e situaţia în Arad? L-am întrebat pe vicepreşedintele CJA, Sergiu Bîlcea, preşedintele ADI Deşeuri Arad, asociaţie care a gestionat întreg mega proiectul european de deşeuri (proiectul privind sistemul de management integrat al deşeurilor solide).

Şi am aflat că e atât de gravă încât joi, 7 februarie, la o lună de la momentul la care firma GSU a intrat în pâine, vicele Bîlcea va cere, în Adunarea Generală a Acţionarilor, rezilierea contractului cu firma care adună (sau mai de grabă nu adună) gunoiul din zonele 2 şi 5 ale judeţului.

Cum de s-a ajuns la această propunere radicală? „După o lună de monitorizare a activităţii de colectare deşeuri din cele patru zone vizate, activitate care a început, sau mai exact trebuia să înceapă pe 30 decembrie 2018, având în vedere neconformităţile de pe locul 2 şi 5, loturi aflate în operarea firmei Grup Salubrizare Urbană, am decis că vom supune primarilor în şedinţa AGA de mâine, de la ADI Deşeuri, începerea procedurilor pentru rezilierea contractului cu această firmă. Avem de a face cu neconformităţi pe aceste două zone, cu probleme de implementare a activităţii de colectare a deşeurilor, iar acest lucru este inadmisibil”, ne-a declarat Sergiu Bîlcea.

Votul final aparţine, ce-i drept, primarilor din AGA ADI Deşeuri, care joi pot decide, după o lună de chin, după ce gunoiul le-a rămas pe străzi şi mai mult de o săptămână, soarta celor de la GSU, adică exact a celor care nu le-au adunat gunoiul din localităţi şi nu le-au răspuns la telefoane. Cât de blânzi sau de drastici vor fi primarii vom afla joi, în condiţiile în care, desigur, rezilierea va aduce cu sine şi unele… „plăţi” pentru cei care nu au greşit cu altceva decât că s-au trezit că GSU le adună gunoiul. Dar legea e lege.

„Sunt neprofesionişti, şi-au asumat un contract pe care nu ar fi trebuit să şi-l asume, să participe la licitaţie, pentru că e evident acum că nu-l pot duce la bun sfârşit. Nu îşi pot onora obligaţiile din contract, iar acest caz impune sancționarea firmei prin rezilierea contractului. Nu ne putem permite să stăm cu gunoiul pe străzi”, a precizat, totuși, pe temă Sergiu Bîlcea.

Fără corecții?

Vicele de la CJA a mai ținut să precizeze că Aradul este printre primele șase județe care și-a asumat proiectul european Sistem integrat de gestionare a deșeurilor solide, un proiect de peste 30 de milioane de euro, „pe care l-am dus la bun sfârșit pe chestiunea de implementare în sine a proiectului și sperăm că nu vom plăti corecții financiare, dar nu ne permitem ca sistemul să nu meargă, ca gunoiul să nu fie colectat. E hotărârea primarilor din AGA dacă vor accepta propunerea noastră de reziliere a contractului cu GSU”, a punctat Bîlcea.

În timp ce GSU nu reușește să-și respecte obligațiile contractuale, firma din zonele 3 și 4 (Activ Salubritate) pare să își intre tot mai mult în pâine, în timp ce Retim, firma de pe zona 1 încearcă să remedieze din mers problemele cu care s-a confruntat încă de la debut (în acest caz aprilie 2018), probleme care în primele două săptămâni păreau insurmontabile, iar Aradul era amenințat să fie îngropat în gunoaie.

Firma, banii și angajații

Revenind cu datele legate de firmă: la Grup Salubrizare Urbană (GSU), telefoanele fixe sunt de fapt faxuri, iar telefoanele mobile puse la dispoziţie pe internet aparţin unor persoane care au lucrat acum 10 ani, respectiv acum 6 ani în firmă, dar au părăsit corabia. De făcut bani, firma pare să facă pentru că, potrivit cifrelor raportate, GSU avea o cifră de afaceri de 4,4 milioane de lei în 2016 și de 3,8 milioane de lei în 2017 (dar și datorii de peste 12 milioane de lei) și un număr de 45, respectiv 47 de angajați. De făcut treaba, însă….