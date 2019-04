S-a întâmplat în fața unui liceu din județul Arad: un bărbat le oferea elevelor 200 de lei pentru a „merge” cu el

„Vă rog frumos, cei care aveți copii mici aveți grijă, astăzi, 11 aprilie 2019, a fost văzut în fațaLiceului Teoretic G.H Lazăr de o colegă de-a mea, ea a făcut și filmarea, pentru că a pățit la fel!!! Va rog frumos!!!” Acesta e mesajul postat de către o elevă din Pecica pe Facebook. Tânăra a atras atenția că „acest om abordează fete pe stradă, întrebându-le cât este ceasul iar apoi punându-le întrebări foarte vulgare. Spun pentru că și eu am pățit-o. Din păcate, nu am putut să-l filmez pentru a avea dovezi. Eram împreună cu verișoara mea, iar acest tip s-a oprit în fațanoastrăîntrebându-ne cât este ceasul; politicoasă, eu i-am răspuns iar apoi m-a întrebat dacădoresc să vin cu el pentru două milioane. După ce am auzit asta, ne-am grăbit amândouă acasă pentru a anunța părinții” – a povestit adolescenta pe Facebook.

Identificat în 24 de ore

Un jandarm a văzut relatarea tinerei și a luat legătura cu ea, iar după ce a primit toate informațiile necesare, le-a transmis dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad. Jandarmii din Pecica au fost mobilizați și, împreună cu polițiștii locali din localitate, au plecat pe urmele individului.

„Au trecut doar 24 de ore până la identificarea acestuia. Polițiștii locali din orașul Pecica l-au depistat pe o stradă din localitate, în apropierea domiciliului la care locuiește, fără forme legale și l-au condus la sediul Grupei de Jandarmi Supraveghere și Intervenție Pecica. Bărbatul a fost recunoscut de către părțile vătămate, drept pentru care, acesta a fost sancționat contravențional de către jandarmi, cu amendă în valoare de 1500 lei, conform prevederilor Legii nr. 61 din 1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice” – se arată într-un comunicat al IJJ Arad.

Dosar penal

Potrivit primarului orașului Pecica, Petru Antal, „acest individ este din Nădlac, dar locuiește la bunica lui, în Pecica, aproape de liceu. Este Ch. Adrian-Cristian, în vârstă de 32 de ani, nu lucrează așa că o chinuie pe biata lui bunică – femeie trecută de 80 de ani – pe spinarea căreia trăiește.”

Urmează ca tinerele să depună plângere pe numele lui. „Pasul următor va fi realizat de colegii de la Poliția Orașului Pecica. După ce vor audia câteva dintre fetele pe care individul le-a terorizat cu«elanul de amorez», îi va fi întocmit un dosar penal. Mai ales că și Poliția din Nădlac îl caută pentru niște fapte de voyeurism” – dezvăluie Petru Antal.