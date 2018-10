S-a pus parafă pe Oncologie

„Ieri am semnat contractul pentru noua secţie de oncologie care se va construi pe stada Vicenţiu Babeş, în clădirea care a aparţinut Consiliului Judeţean. Proiectul tehnic şi execuţia lucrăii au o valoare de 9.339.000 de lei fără TVA şi vor fi finaţate de Ministerul Dezvoltării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, adică din credit angajament. Durata totală a acestui contract este de 31 de luni, adică aproximativ doi ani şi jumătate de la data semnării. Ofertantul câştigător este asocierea SC Eldiclau SRL – ca lider – şi SC Performa Arhitecţi şi Ingineri SRL” – a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, Iustin Cionca, preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Arad. El a ţinut să mai precizeze că „deşi documentaţia a fost respinsă de două ori de ANAP, am terminat în patru luni licitaţia”.

Un proiect… de necrezut

Dr. Szekely Orban Csaba, şeful Secţiei Oncologie a Spitalului Judeţean, a mărturisit că încă nu îi vine să creadă că acest proiect se va realiza pentru că de când e în Arad, adică de peste 30 de ani, a „construit” nu mai puţin de patru centre oncologice – toate, „finalizate” la stadiul de… hârtie.

„Este un centru necesar pentru că oncologia este o problemă de sănătate publică. Numărul cazurilor creşte vertiginos, incidenţa şi mortalitatea prin această boală situând Aradul în primele cinci locuri pe ţară. Secţia de Oncologie e singura din judeţ care tratează cancerul, dar are, din păcate, doar 600 de metri pătraţi. Pentru comparaţie, noua secţie va avea peste 4.000 de metri pătraţi, pe trei nivele” – a spus dr. Szekely Orban Csaba.

Mulţi tineri, multe cazuri avansate

Potrivit şefului Secţiei Oncologie, în judeţul Arad sunt aproximativ 14.000 de bolnavi de cancer. Dintre aceştia, „tratăm aproximativ 3.000 de bolnavi pe an. Ceilalţi sunt sub supraveghere, eventual sub tratamente simptomatice, deci sunt dispensarizaţi” – a explicat dr. Szekely.

Între cele mai frecvente tipuri de cancer se află cancerul pulmonar. Dar vin foarte tare din spate cancerul de prostată, la bărbaţi, şi cancerul de sân, la femei. În top se află şi cancerul colorectal – din cauza modului nostru de viaţă şi al alimentaţiei –, apoi cancerul digestiv, cancerul ovarian, şi cancerul pancreatic. Cât de avansată e boala în momentul în care e diagnosticată? Potrivit şefului Secţiei Oncologie, „din păcate, aici avem o problemă: două treimi din cazuri sunt cazuri avansate”. În ceea ce priveşte vârsta bolnavilor, „cancerul apare la vârste tot mai tinere. Dar pot să spun că media este între 55 şi 60 de ani.”

Personal insuficient

Secţia Oncologie a Spitalului Judeţean din Arad are 50 de paturi. În fiecare lună, aici sunt internaţi 700 de bolnavi de cancer – atât la spitalizare de zi, cât şi la spitalizare continuă. Două treimi din internări sunt la spitalizarea de zi.

În cadrul secţiei lucrează patru medici primari şi trei medici rezidenţi. În ciuda faptului că spitalul a organizat concurs pentru ocuparea a două noi posturi de medic, nu s-a înscris decât un singur candidat. Medicii care lucrează acum în secţie acoperă atât spitalizarea continuă, cât şi spitalizarea de zi şi ambulatoriul. Ei sunt ajutaţi de 16 asistente, dar ar mai fi nevoie de încă 5-6. „Lucrăm la 60% din numărul de personal” – a punctat dr. Szekely Orban Csaba. El a mai insistat pe faptul că pentru ambulator şi spitalizarea de zi ar trebui să existe un circuit separat, cu personal separat astfel încât pacienţii să nu mai fie puşi în situaţia de a aştepta. Această problemă va fi rezolvată odată cu amenajarea secţiei de pe strada Vicenţiu Babeş. Nu ne rămâne decât să sperăm că într-un spaţiu nou, modern, dotat cu tot ce trebuie, bolnavii vor beneficia (şi) de un personal medical mai empatic.