S-a terminat „vacanța” pentru UTA!

Arad. După aproape trei săptămâni de pauză, UTA reia meciurile din campionat. Și nu oricum, ci pe terenul liderului campionatului, Turris Tr. Măgurele. Jocul va fi miercuri, în nocturnă, de la ora 19.30. Echipa arădeană pleacă diseară, cu avionul, din Timișoara, spre București, înoptează la Snagov, iar mâine se deplasează la fața locului.

În scădere de formă

Așadar, UTA merge pe terenul celor de la Turris, cu temele făcute, antrenorul UTA-ei, Laszlo Balint spunând că a văzut ultimele două jocuri ale adversarului.

„Revenim după o perioadă în care nu am avut un joc oficial, dar suntem nerăbdători să reintrăm în febra competiției. Suntem conștienți că ne deplasăm la o echipă foarte puternică, a cărei poziție în clasament nu e deloc întâmplătoare, evoluția celor de la Turris fiind una extraordinară. Nu știu câtă lume ar fi mizat pe parcursul acestei echipe, din postură de nou promovată, însă are în componență jucători cu experiență, de calitate, iar până acum două săptămâni a avut și continuitate pe banca tehnică. Nu știu dacă e un avantaj pentru noi faptul că a existat această schimbare, cu Bratu în locul lui Linkar, însă după ce am urmărit cu atenție ultimele două meciuri, se pare că Turris este în scădere, în pierdere de turație. A câștigat târziu meciul cu Gloria Buzău, în prelungiri, iar la Metaloglobus a pierdut, gazdele controlând în multe momente jocul. Pe de altă parte, trebuie spus că au jucători de valoare în fiecare compartiment, în atac sunt Bud și Voicu, iar la mijloc e Haită, un mare avantaj pentru ei, deoarece acoperă un loc de jucător Under 19, dar evoluează ca și un fotbalist cu experiență. În plus, mai sunt Silviu Pană, ori Călințaru, jucători cu vechis țâțe în liga secundă” – a spus Laszlo Balint.

Oroian speră la victorie

Unul din tinerii jucători promițători de la UTA, Alex Oroian a spus: „Va fi un meci greu, mai ales că Turris are numai victorii pe teren propriu. Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul jocului, iar la final sper să venim acasă cu cele trei puncte. Nu știu dacă voi fi titular, Mister decide, însă e clar că niciunui jucător nu-i convine să fie rezervă”.