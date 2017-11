Salariile bugetarilor arădeni

Mare parte a instituţiilor publice din judeţul Arad s-au conformat şi ele legii, publicând pe paginile web proprii grilele de salarizare, actualizate în conformitate cu Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalu­­lui plătit din fonduri publice.

Curioşi să aflăm ce lefuri au bugetarii arădeni, am „luat la puricat” listele disponibile on-line, iar în cazurile în care nu au fost publicate, le-am cerut conducerilor instituţiilor sau companiilor respective. Din start, ţinem să menţionăm că acest articol va fi publicat în mai multe episoade diferite, din dorinţa de a prezenta cât mai pe larg situaţiile din aceste instituţii.

În cel de faţă vor fi prezentate salariile celor ce lucrează în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Filarmonicii de Stat şi Teatrului Clasic, instituţii aflate în subordinea Primăriei Municipiului Arad.

Aşa cum este de aşteptat, cei din conducerile instituţiilor sunt cel mai bine retribuiţi în contul muncii pe care o depun. La Direcţia de Asistenţă Socială, de exemplu, directorul general câştigă lunar 5.800 de lei brut, iar la Filarmonica de Stat, aproape şase mii. Tot în jurul sumei de şase mii de lei se află şi remuneraţia lunară a managerului Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din oraş.

La polul opus se află angajaţii fără studii superioare, cum ar fi şoferii, plasatorii, muncitorii necalificaţi, dar şi referenţii ori consilierii din unele instituţii. Toţi aceştia sunt plătiţi din bani publici, instituţiile în care lucrează aflându-se în subordinea Primăriei Municipiului Arad.

În primul episod al „plim­­bării” făcute pe grilele de salarizare al instituţiilor din subordinea Primăriei, vom afla ce lefuri au cei de la Direcţia de Asistenţă Socială, Filarmonica de Stat şi Teatrul Clasic.

Direcţia de Asistenţă Socială

Conducerea Direcţiei de Asistenţă Socială are, aşa cum era de aşteptat, unele dintre cele mai mari salarii din instituţie. Directorul general are un salariu brut lunar de 5.800 de lei, adjunctul 5.400, şefii de servicii între 4.636 şi 4.900 de lei, şefii de birouri, consilierii şi referenţii având remuneraţii lunare cuprinse între 1.976 şi 4.500 de lei.

În ceea ce priveşte familia o­­cupaţională „Sănătate şi asistenţă socială”, cel mai ma­­re salariu îl are şeful Complexu­­lui „Curcubeu”, care este re­­mu­­ne­­rat lunar cu suma de 5.700 de lei brut, aşadar, aproape la fel de mult ca şi directorul instituţiei. Acesta este urmat de medicul primar din cadrul Com­­partimentului Asistenţă la do­­miciliu, cu 5.479 de lei. Ceilalţi angajaţi ai familiei ocupaţionale au salarii cuprinse între 1.450 şi 3.000 de lei.

Şeful serviciului „Cantină Mu­­nicipală” este plătit lunar cu 4.900 lei, inspectorii de specialitate având, în funcţie de grad şi vechime, salarii între 2.000 şi 3.250 lei. Între timp, ceilalţi angajaţi au salariile cuprinse între 880 de lei (muncitor necalificat, patru ore pe zi) şi 2.500 de lei (Referent).

Filarmonica de Stat

Cel mai mare venit din salarii îl are directorul general/managerul instituţiei. Acesta are un salariu de bază în valoare de aproape 6.000 de lei. Dirijorul corului este şi el remunerat lunar cu 5.000 de lei, la care se adaugă sporul de 725 de lei pentru doctorat. Directorul orchestrei are un salariu de 5.400 de lei, în timp ce concert maestrul este plătit cu cinci mii de lei lunar.

Soliştii instrumentişti au venituri de 5.000, respectiv 5.250 de lei în fiecare lună, şefii de partide primind lunar între 4.600 şi 4.900 de lei, în timp ce consultantul artistic al Filarmonicii de Stat este plă­­tit lunar cu 4.700 de lei. Şefii de servicii, şefii de birouri, consilierii, inspectorii de specialitate şi referenţii Filarmonicii au venituri între 2.200 şi 4.700 de lei.

Artiştii instrumentişti şi cei lirici, în funcţie de gradul profesional şi de gradaţie, au salarii de la 2.400 de lei, până la 4.700. Cele mai mici salarii în cadrul instituţiei le au plasatorii, pompierii, muncitorii şi recuzitierii – între 1.600 şi 2.600 de lei. Tuturor li se poate adăuga un spor de 15 procente peste salariul de bază, pentru „condiţii vătămătoare”.

Teatrul Clasic

Cei mai prost plătiţi în cadrul instituţiei teatrale sunt portarii, pompierii şi îngrijitorii, cu aproximativ 1.500 de lei lunar, fiind urmaţi de şoferul teatrului (1.900 de lei), plasatori şi casieri (aprox. 2.000 de lei).

Salariile de bază ale actorilor variază între 3.250 lei şi 4.200 lei, în funcţie de gradul sau treapta profesională şi gra­­daţia acestora. În cazul actorilor mânuitori (păpuşari), salariile variază între 3.400 lei şi 4.200 lei, după aceleaşi condiţii. Regizorii câştigă în momentul de faţă între 2.300 şi 2.750 de lei. Ceilalţi angajaţi ai teatrului, cum ar fi impresarii, scenografii, secretarii sau editorii de imagine, sunt remuneraţi cu sume lunare cuprinse între 1.900 de lei şi 4.200 de lei.

Managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad are o retribuţie lunară în cuantum de 5.842 de lei brut, acesta fiind urmat pe listă de şefii de servicii, cu 4.900 de lei pentru fiecare.