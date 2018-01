Salină de suprafață cu sare de Praid, la Arad

Copilul tau tuseste, ii curge nasul, este sensibil, se raceste imediat, are imunitatea scazuta, sau este alergic la praf, polen, puf, pene sau par de animale?

Noi va oferim Solutia Naturala cunoscuta si practicata din vechime,

– Salinoterapia! –

Cel mai curat şi sănătos aer terestru este aerul salinelor, datorită proprietăţilor lui aseptice şi bactericide. Element indispensabil vieţii noastre fiziologice, sarea constituie un remediu extraordinar, la care medicina tradiţională si complementara, apelează cu încredere. Omul poate deveni mai sănătos şi poate adăuga ani buni la zestrea sa genetică. Soluţia se află în laboratorul ascuns al naturii: cristalele de sare.

Prin inhalarea aerosolilor salini, căile respiratorii sunt «curăţate» de focarele de infecţie stafilo-streptococice, focare ce declanşează numeroase boli respiratorii, prin a căror prezenţă imunitatea organismului scade treptat. Sarea nu permite dezvoltarea culturilor microbiene, în multe cazuri comportându-se ca un dezinfectant. Astfel, salinoterapia ne ajută însă să creştem imunitatea şi durata de viaţă.

In Arad, pe strada Unirii, nr. 19, cu intrare din bd. Dragalina, am amenajat pentru dumneavoastra si copiii dumneavoastra un spatiu cu pereti tapetati cu sare adusa direct de la Praid, un spatiu in care relaxarea si inspirarea profunda a aerului salin devin prilej de insanatosire si armonizare a fiintei pentru aceia care ne viziteaza. Am creat un loc de joaca pentru copii, cu scaunele si masute colorate, cu jucarii si plusuri simpatice, pentru ca ei sa-si petreaca sedinta de terapie uitand de timp si bucurandu-se de joaca. Pentru adulti am amenajat un loc menit a va ajuta sa va relaxati, sa va armonizati si sa va readuceti la starea de pace a sufletului, prin aromaterapie, meloterapie si luminoterapie.

Efectele benefice ale salinoterapiei vizeaza cresterea imunitatii, eliminarea focarelor de infectie ale tractului respirator, ameliorarea afectiunilor respiratorii si O.R.L., prevenirea racelii si gripei, diminuarea reactiilor alergice de sezon si rinite.

In magazinul nostru naturist, pe langa apa Pi, o apă purificată și bioenergizată, oferim o gama larga de produse din sare, produse naturiste fitoterapeutice, dar si produse cosmetice la preturi avantajoase.

Va asteptam la Salina de pe strada Unirii, nr. 19, cu intrare din bd. Dragalina. Pentru mai multe informatii, va invitam sa accesati pagina noastra de facebook: https://www.facebook.com/primamateria.ro/, pagina web: www.primamateria.ro, sau sa ne contactati la numarul de telefon: 0744-815566.