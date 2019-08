Șantaj sau plagiat? Lady Gaga a răspuns prin avocaţi acuzaţiilor

Cântăreaţa a fost acuzată că a copiat piesa „Shallow”, de pe coloana sonoră a peliculei „A Star Is Born”, după o compoziţie a unui cântăreţ necunoscut, Steve Ronsen. Acesta a ameninţat-o pe cântăreaţă că va acţiona în justiţie pentru că a descoperit că trei note din piesa sa se regăsesc în aceeaşi succesiune în cântecul făcut celebru de Lady Gaga în debutul său pe marile ecrane.

Echipa de avocaţi care o reprezintă pe Lady Gaga a răspuns că succesiunea de note este destul de des întâlnită, dând exemplul piesei „Dust In the Wind” interpretată de cei de la Kansas în 1978.

Cum sună piesa lui Steve Ronsen? Ce părere aveți, seamănă cele două melodii?