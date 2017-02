Scandalul cărnii spălate cu detergent, la Tribunal Arad

Scandalul declanșat de un fost angajat al magazinului Profi din zona Teatrului de Stat a ajuns în presa națională, în urmă cu un an. Fostul șef de magazin, Ciprian Emanuel Gabor, după divergențe cu superiorii, a ieșit în presă și chiar a organizat protest în stradă, făcând unele afirmații foarte grave. El susținea că era obligat să scoată la vânzare carne expirată, spălată cu detergent și oțet, acuzații care au fost repede negate de către oficialii Profi Rom Food. Procesul a început la Secția Civilă a Tribunalului Arad, Ciprian Emanuel Gabor având calitatea de pârât, în timp ce reclamant este Profi Rom Food.

Angajați audiați

Luni, câțiva actuali și foști angajați au fost audiați de către judecător. Unul dintre ei a susțiut afirmațiile lui Gabor, spunând că se spăla carnea cu detergent, în timp ce ceilalți au spus că nu știu nimic despre asta și că ei nu au fost puși să procedeze astfel.

Audierile vor continua în fața instanței în 6 martie, iar declarații va da și Gabor. El va trebui să își dovedească afirmațiile care ar fi afectat imaginea lanțului de magazine.

„Pe baza probelor, dorim recunoașterea din partea instanței că faptele pe care fostul șef de magazin le-a prezentat presei erau nereale, așa cum au constatat și autoritățile care au verificat magazinul la timpul respectiv. Totodată, solicităm în instanță recuperarea prejudiciului patrimonial și moral creat prin acele declarații”, ne-a declarat, luni, directorul de comunicare al Profi Rom Food, Gabriel Pâslaru.

Începutul scandalului

La finele lunii martie 2016, Gabor era șef de magazin, iar, în urma unor neînțelegeri cu șefii, a contactat presa susținând că vrea să facă dezvăluiri. El și alți zece angajați ai magazinului au depus sesizări la Poliție, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul Teritorial de Muncă, prin care acuzau „abuzuri” din partea unor superiori. Cele mai grave afirmații îi priveau direct pe clienții magazinului. Gabor a susținut că șefii i-au impus să vândă produse expirate. Carnea care mirosea ar fi trebuit spălată cu oțet și detergent, iar Gabor ar fi refuzat practicile. ”Pentru că am refuzat să vând carne expirată, s-au făcut presiuni pe angajați, de către șeful meu direct, să accepte să vândă carnea, iar dacă eu reacționez, să îi anunțe pe el, că mă va pune la punct. Cu altă ocazie, directorul zonal mi-a reproșat că am aruncat carnea expirată și nu am făcut precum la alte magazine ale noastre, să o spăl cu oțet și detergent Cif”, declarase șeful de magazin, care ulterior a fost suspendat.

Bărbatul a lansat și alte acuzații, privind presupuse nereguli în depozitarea mărfurilor sau neplata orelor suplimentare începând cu iulie 2015.

Reprezentanții lanțului de magazine au negat imediat practicile menționate de către Gabor, anunțând că acesta va fi dat în judecată și i se vor cere daune.

Se aşteaptă documentele

Scandalul a culminat atunci cu un protest în stradă al celui suspendat din funcție, susținut de câțiva angajați. Ciprian Emanuel Gabor afirmase în fața jurnaliștilor că este dispus să participe la un test cu detectorul de munciuni. El a promis că în timpul procesului va prezenta documente care să-i dovedească afirmațiile.