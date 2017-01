Şcolarii sunt invitaţi să arunce la coş

Zece echipe participă în întrecerea feminină şi tot atâtea în cea masculină, ambele debutând marţi, 17 ianuarie (ora 9.00), la sala Liceului cu Program Sportiv (LPS). Faza grupelor se desfăşoară în trei zile (17-19.01), semifinalele au loc miercuri, 25 ianuarie, iar finalele, vineri, 27 ianuarie, toate meciurile jucându-se la sala LPS, din cartierul Bujac.

La fete sunt prezente: Şc. Gim. Ţipar, Satu Nou, Pădureni – Ch. Criş (Grupa A), Col. Tehnic de Construcţii – Gen. 6, LPS, Şc. Gim. „A. Nicolae” – Gen. 7 (B), CN „E. Ghiba-Birta”, Col. „G. Csiky” şi Şc. Gim. „A. Vlaicu” – Gen. 21 (C).

La băieţi s-au înscris: Lic. „J. Tajovsky” Nădlac, Şc. Gim. Satu Nou, Pădureni (A), LPS, Col. de Arte „S. Drăgoi”, Şc. Gim. „A. Vlaicu” – Gen. 21 (B), CN „Preparandia” – Pedagogic, Şc.Gim. „I. Felea” – Gen. 8 şi Şc. Gim. Fântânele (C).

Echipele Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad (băieți) și Colegiului Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad (fete), în calitate de campioni județeni în anul școlar 2015-2016, sunt calificate direct în semifinale.

Echipa campioană va accede la faza zonală a Gimnaziadei, care are loc la Arad, în 10-11 martie, la feminin, respectiv 17-18 martie, la masculin, participând câştigătoarele din judeţele: Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara.