Scopul scuză mijloacele

Vlad (min. 8) a înscris unicul gol al confruntării cu „lanterna roşie” din Ocna Mureş, echipă care a lăsat o bună impresie în „ţinutul sămădăilor”. Noroc cu intervenţiile excelente ale portarului Gîrlea, altminteri oaspeţii plecau cu punct(e) de la Cermei.

„A fost mai greu decât ne așteptam, dar e bine că am câștigat după două partide pierdute în Cupă și campionat. Am scos trei puncte și atât, ne-am relaxat cu un adversar mai slab și am suferit pe final. Chiar era să fim egalați, dar a scos Gârlea cu reflexe extraordinare. Săptămâna viitoare revin Mager și Vezan, ambii ușor accidentați, și vom avea o altă față la meciul cu liderul Lipova”, a spus antrenorul Radu Anca.