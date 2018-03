Se caută investitori! Petrișul s-a prezentat companiilor de top!

Investitorii de top din țară s-au întâlnit cu reprezentanții administrațiilor locale în cadrul summit-ului Romanian Business Leaders. Printre edilii prezenți la întrunire, s-a numărat și primăriţa Irina Onescu, care a încercat să îi convingă pe oamenii de afaceri că Petrișul și mediul rural merită o șansă.

„Am pornit către summit-ul Romanian Business Leaders cu gândul de a găsi investitori și de a-i convinge să își îndrepte atenția către mediul rural, către Petriș. Însă de multe ori viața îți dă peste cap planurile și te surprinde în moduri nebănuite. După două zile petrecute alături de antreprenorii de top ai acestei țări, m-am întors de la București cu mai mult decât speram, m-am întors în Petriș cu atitudinea proactivă a omului care și-a regăsit motivația și inspirația!

Nu cred că vă puteți imagina cât de ușurat răsufli și cât de mândru te simți când te afli printre oameni care și-au construit cariere antreprenoriale și business-uri de succes prin educație, muncă și merit. O comunitate de oameni relaxați, modești și cu bun simț, care nu își epatează strident averile și care se respectă reciproc. O comunitate de oameni care deși ar putea să trăiască o viață tihnită și confortabilă oriunde în lumea asta, au ales să își unească forțele și să se implice voluntar în dezvoltarea societății românești, pentru că înainte de orice își iubesc țara. Companiile pe care ei le administrează însumează 10% din PIB-ul României. Cu alte cuvinte 10% din banii pe care îi cheltuiește fără noimă statul român sunt produși de acești oameni și de business-urile lor”, a mărturisit primăriţa din Petriș.

Mai mult, Irina Onescu a punctat: „Este atât de important să oferim românilor exemple pozitive, modele de succes antreprenorial, modele de bune practici, dovezi palpabile că doar prin educație și muncă ne putem schimba viața și viitorul. Avem nevoie mai mult ca niciodată de speranță și de încredere, în noi și în semenii noștri! Mi-ar plăcea ca astfel de oameni să administreze țara și sper să trăiesc ziua în care vom fi guvernați de profesioniști pe care îi recomandă competențele, rezultatele și performanța”.

Casetă: Ce este Romanian Business Leaders?

Ideea summit-ului Romanian Business Leaders a fost creionată în urmă cu 7 ani, ținta fiind organizarea unui summit similar celui de la Davos – summit internațional de anvergură pe teme economice. Sub îndemnul „România performantă” se întâlnesc an de an, la București, peste 200 de oameni – investitori, reprezentanți ai administrației, specialiști marketing, experți, discutând strategii de dezvoltare.