Semaforul împotriva morţii pe Maniu

Se impune sau nu o trecere de pietoni semaforizată pe Calea Iuliu Maniu? De ce ne întrebăm acest lucru? Pentru că, pe 6 martie, un arădean de 68 de ani a fost spulberat în timp ce traversa regulamentar. Și-a dat sufletul pe carosabil. Ne întrebăm în fapt retoric pentru că o ştim pe propria piele: această trecere pentru pietoni este de departe una foarte, foarte periculoasă!

Dacă autoritățile locale nu consideră că aici este nevoie de semafor, vom demonstra în acest articol exact contrariul. De ce începem cu dacă? Veţi vedea mai jos. În primul rând, pe segmentul cuprins pe Iuliu Maniu între Podgoria și Sala Polivalentă aceasta este singura trecere de pietoni. Autoturismele, fie că vin din Podgoria, fie că vin de pe pasajul dinspre Micălaca, vin spre trecere cu viteze amețitoare pentru că, nu-i aşa, drumul e drept, benzile sunt late. Mai mult, în această zonă sunt trei școli în care învaţă peste, atenție, 1.500 de elevi și vorbim aici de Liceul Național de Informatică și fosta Generală 5, plus Liceul Baptist de peste drum.

Dacă nu credeţi că aici se impune o trecere de pietoni semaforizată, vă invităm doar să traversați de câteva ori strada și să vedeți cu ochii dumneavoastră cât de periculos este să treci pe aici.

Poliția: pentru siguranța pietonilor!

Şi nu credem doar noi acest lucru. Inspectoratul de Poliție Județean Arad, prin Serviciul Rutier, a trimis o sesizare către Primăria Municipiului Arad în urmă cu aproximativ șase ani de zile, exact pe acest subiect. Pe atunci, răspunsul Primăriei a glisat în jurul faptului că, în funcție de fondurile disponibile, se va ține cont de propunerea IPJ. „Raportat la situația de astăzi, noi suntem de acord cu orice fel de sistematizare care oferă siguranță pietonilor în plus față de situația de acum. De exemplu, până să fie semaforizată, să fie montate limitatoare de viteză. Am avut discuții cu reprezentații primăriei pentru a se monta în toate intersecțiile periculoase și nesemaforizate din municipiu astfel de limitatoare de viteză. Mai mult, pe lângă semaforizarea de pe Maniu, noi suntem și pentru amenajarea acestei zone cu o intersecție, cu trecere de pe o parte pe alta, tocmai pentru fluența traficului”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, comisar Dorin Goilean, șef Serviciul Rutier Arad.

1.500 de elevi în zona trecerii

Am mers mai departe şi ne-am adresat conducerii Liceului Național de Informatică pentru a afla care este poziția școlii în legătură cu acest subiect. Am fost frapați să aflăm că în urmă cu aproximativ șapte ani de zile, un cadru didactic a fost lovit taman pe această trecere. Destul de grav. „De atunci noi am făcut mai multe sesizări către Primăria Municipiului Arad în care am semnalat faptul că această trecere prezintă un real pericol pentru elevii care învață în școlile din zonă. Din păcate, acum a venit această nenorocire în care un arădean și-a pierdut viața”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, reprezentanții Liceului Național de Informatică Arad.

Lovită grav în noiembrie 2016

Am întâlnit-o, la tragicul accident din 6 martie, pe o arădeancă, căreia îi vom proteja identitatea. De ce amintim acum de acest fapt? Deoarece, cu lacrimi în ochi, arădeanca ne-a spus că și ea a fost accidentată foarte grav, cu urmări serioase, în noiembrie 2016, tot aici. Un an mai târziu a făcut o sesizare către Primăria Arad pentru a nu se întâmpla o altă tragedie. „M-aș bucura sincer dacă ați reuși dumneavoastră să sensibilizaţi autorităţile, deoarece singurul meu scop este de a vedea că se iau măsuri, nicidecum de a crea scandal și a blama pe oricine. Din păcate, s-a ajuns ca un om să plătească cu viața iresponsabilitatea și indiferența unor oameni în care ar trebui să avem încredere. Mai trist este faptul că numărul victimelor este mult mai mare și, dacă nu se vor lua măsuri, va crește în continuare”, ne spune arădeanca ce militează pentru semaforizare cu argumente de necombătut.

Așadar, multe accidente pe trecere, multe sesizări iar, acum, din păcate, la toate acestea se adaugă un deces.

Răspunsul municipalității, în 2017

Ei bine, ce credeți? Nu s-a mișcat nimic în pofida tuturor sesizărilor pe care vi le-am prezentat. Ce răspuns a primit arădeanca accidentată în 2016 de la Palatul Administrativ, în 2017: „În ședința Comisiei de Sistematizare a Circulației, din data de 5 iulie 2017, Comisia a aprobat semaforizarea trecerii pentru pietoni, urmând ca după identificarea resurselor financiare să se efectueze demersurile pentru achiziționarea lucrării.” Adică, s-a aprobat, dar nu s-au găsit bani. Între timp, un arădean a murit, iar pericolul stă la pândă în continuare.

Același răspuns, în 2018

Am luat şi noi legătura cu Primăria Municipiului Arad. Iată răspunsul primit, acum, în 2018: „Primăria municipiului Arad se gândeşte la o soluţie care să permită traversarea Bulevardului Iuliu Maniu în siguranţă, mai ales că în zona respectivă funcţionează şi o unitate de învăţământ. Semaforizarea trecerii de pietoni din zona Liceului Naţional de Informatică ar putea fi o soluţie. Subiectul va trebui să fie prezentat şi supus spre aprobare în cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației.” Noi ne întrebăm de ce mai trebuie Comisia de Sistematizare a Circulației să aprobe ceea ce a aprobat deja în data de 5 iulie 2017, fapt susţinut cu actul pe care vi-l prezentăm la secțiunea fotografii?

În loc de concluzie

Așadar, atât polițiștii de la Rutieră, cât și reprezentanții școlii din zonă, dar şi arădeni accidentați pe trecere și alți arădeni cu simț civic cer, de ani buni, semaforizarea acestei treceri. Din păcate, deși s-a știut de ani de zile de această problemă, nu s-a făcut nimic. Între timp, un om a murit! Iar noi aşteptăm iar… comisia.