Sergiu Bîlcea (PNL): „Guvernul PSD a înşelat bugetarii!”

Acesta apreciază că PSD a înşelat bugetarii: au promis că măresc salariile în acest an, Guvernul a anunţat un calendar, dar majorările de salarii au fost amânate pentru anul viitor. „Ca şi minciuna, populismul are picioare scurte. Uite că şi PSD a tăiat salariile… înainte să le crească. După ce au tot promis majorări de salarii încă din acest an pentru mai multe categorii de bugetari, ministrul Olguţa Vasilescu a amânat aceste măsuri aşteptate pentru anul viitor, un termen îndepărtat, care poate fi din nou amânat sau chiar uitat.

Prin această atitudine, Guvernul PSD a înşelat bugetarii. Este uşor să amăgeşti oamenii cu vorbe în campania electorală, e simplu să o ţii tot în vorbe şi după campanie, dar realitatea te constrânge în cele din urmă la o abordare pragmatică. Cred că un ministru ar trebui să aibă o experienţă în economia privată: acolo se lucrează realist, cu cifre, nu cu bugete virtuale şi promisiuni mincinoase. În economia privată, îţi respecţi angajaţii, nu îţi permiţi să îi minţi. Îmi pare sincer rău de toţi acei bugetari de bună credinţă, care au crezut aceste promisiuni şi care ar merita salarii mai mari. Cu toţii am merita o guvernare responsabilă.

În perioada următoare, aştept ca parlamentarii populişti care au promis foarte multe să ia atitudine şi să dea jos acest guvern care îi minte pe români. Sper să nu constatăm că îşi vor uita promisiunile, că vor susţine minciunile guvernamentale, doar pentru că sunt ale Guvernului PSD” a declarat Sergiu Bîlcea.