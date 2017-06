Şi de aceea UTA e iubită: Acţiune de suflet!

Copiii i-au așteptat plini de emoție pe fotbaliști și le-au mulțumit sincer pentru micile surprize (mingi, tricouri și alte accesorii marca „UTA”) cu care aceștia i-au bucurat. Gligor, Curtuiuș și colegii lor au avut bucuria să asiste la o repriză de muzică oferită de puștii de la centru, al căroror repertoriu a fost impresionant.

„Le mulțumesc băieților că și-au făcut timp și că s-au implicat total, inclusiv prin donații de haine sau jocuri, și în această acțiune. Noi facem parte dintre cei privilegiați și am dorit să aducem o rază de lumină pentru cei lipsiți de șansă. Paradoxal, am întâlnit foarte multă forță aici, pentru că, nu-i așa?, puterea fiecărui om stă în capacitatea lui de a dărui. Am fost ajutați în această acțiune de preotul Petru Ursulescu, de la Biserica Micălaca Nouă din Arad, un utist adevărat la rândul lui. Vreau să le transmit arădenilor să facă o vizită la acest Centru, pentru că este foarte mare nevoie de orice ajutor. Este incredibil și motivant să constați că UTA este iubită atât de mult și aici”, a menționat Codru Grădinariu, oferind un număr de telefon al Centrului, pentru arădenii care doresc să se implice: 0744.471.983