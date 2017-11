Simona Stan a demisionat din funcţia de preşedinte al femeilor liberale arădene!

„Sunt un om crescut într-o familie pentru care Partidul Național Liberal a fost mai mult decât un partid, a fost un mod de viață.Principiile liberale sunt principii de viață aplicate cu sfințenie.Munca,onestitatea, modestia și loialitatea mi-au caracterizat mereu activitatea politică și interumană, motiv pentru care am luat decizia de a pune punct înainte de a ajunge într-o situație a derizoriului.În decursul mandatului meu de Președinte al Organizației de Femei, am constituit nu doar peste 35 de organizații de OFL-uri in județ, ci am legat prietenii frumoase cu fiecare dintre femeile din Organizație.Pentru aceste prietenii ,am luat decizia de a renunța la funcția deținută precum și la o viitoare candidatură tocmai pentru a nu le pune în poziția inconfortabilă de a alege.Din păcate, în PNL Arad orice scrutin intern a devenit un calvar pentru participanți datorită presiunilor la care sunt supuși, de aceea am convingerea că am luat decizia corectă.Cu sau fără funcție, eu sunt un om la Partidului Național Liberal și al valorilor sale și voi continua să-mi aduc aportul în comunitate cu aceeași energie și determinare”ne-a declarat Simona Stan , consilier județean PNL Arad. Demisia vine în contextul alegerilor la organizaţia judeţeană de femei, care se vor desfăşura sâmbătă.