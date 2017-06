Sindicaliștii dau asigurări: Falimentul Takata nu ar afecta fabrica din Arad

Informațiile potrivit cărora Takata va declanșa procedura falimentului până la finele acestei luni au creat neliniști în fabrica arădeană, care este una dintre cele mai profitabile de sub umbrela corporației japoneze. Takata Arad are trei secții, una de volane, a doua de centuri de siguranță și una de sculărie, amplasate în două locații și desfășurate pe aproximativ 25 de hectare. Este unul dintre cei mai mari angajatori din județ, cu aproximativ 4.500 de salariați, motiv pentru care închiderea halelor de producție ar fi o lovitură pentru economia locală și ar avea un impact social major. Liderii sindicali vin însă să liniștească apele. Ei au detaliat pentru Jurnal Arădean și Aradon situația fabricii arădene, care are propria personalitate juridică, fiind operată de SC Takata Romania SRL.

Salarii mărite

Președintele Sindicatului ”Europa”, Lucian Lengyel, ne-a declarat că vineri au fost încheiate negocierile cu board-ul companiei pentru noul contract colectiv de muncă, document care prevede atât salarii mai mari cât și condiții de muncă mai avantajoase. ”Negocierile cu board-ul s-au derulat pe perioada a două luni, iar în acest moment putem anunța că avem un nou contract colectiv de muncă, valabil pentru perioada 2017-2019. De la 1 iulie 2017, salariile în fabrica din Arad vor crește, dar avem și o reglementare mult mai favorabilă a relațiilor de muncă”, a spus Lengyel.

Angajări permanente

Conform sindicatului, nu se pune problema nici de concedieri, în condițiile în care volumul e muncă este foarte mare. ”Avem foarte multe contracte în derulare și chiar organizarea concediilor în această perioadă ne pune probleme serioase, pentru că avem nevoie de oameni la posturi. Facem în permanență angajări și se acordă diverse stimulente pentru a crește cât mai mult gradul de retenție a personalului. Nu se pune problema de concedieri”, a mai spus liderul sindical.

Potrivit reprezentanților Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Takata Arad are notificate 17 posturi vacante în momentul de față, însă la începutul anului avea aproximativ 150 de posturi libere.

Falimentul nu afectează Aradul

Referitor la informațiile apărute în ultimele zile, conform cărora corporația mamă ar putea declanșa procedura de faliment, liderul sindical din Arad afirmă că această acțiune ”nu ar fi urmată de dizolvarea companiei”, fiind doar o etapă în reorganizarea consorțiului. ”Deși board-ul ne ține la curent cu evoluția companiei, nu am primit o informare pe cale oficială despre o eventuală procedură de faliment. Totuși, e important de precizat că această procedură nu ar înseamna o dizolvare, ci ar urmări interesul companiei. Au trecut și alte corporații prin astfel de proceduri de reorganizare, iar fabricile nu au fost afectate”, a dat asigurări Lengyel.

Cea mai profitabilă

Lucian Lengyel a spus că ”fabrica din Arad este una dintre cele mai profitabile entități de sub umbrela Takata și nu s-ar pune problema închiderii”. ”Indiferent de evoluția din punct de vedere juridic, fabrica din Arad va rămâne în funcțiune. Există și au existat mereu investitori interesați de această unitate”, a încheiat liderul sindical.