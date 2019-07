Şiria, în semifinalele Cupei Satelor!

Rezultate: Șoimii Șimand – Viitorul Chier 3-0, Progresul Nădab – Șiriana Șiria 0-1, Șimand – Șiria 1-1 (3-2, după 11 m), Nădab – Chier 7-0, Șiria – Chier 3-0, Șimand – Nădab 3-3.

Clasament final: 1.Șiria 7 pct; 2.Șimand 5 pct; 3.Nădab 4 pct; 4.Chier 0 pct.

Au arbitrat: Cristian Coroban, Dionisie Rus, Gabriel Hărduț, Mădălin Mada. Observator: Leontin Buda.

Iată lotul Șirianei Șiria: Alexandru Acsan, Răzvan Tălmaciu, Cosmin Paven, Raul Hera, Cosmin Căta-Herețiu, Antonel Buboi, Florin Lăzărescu, Ioan Iusco, Andrei Radac, Daniel Crișan, Gheorghe Mateș, Călin Rus, Adrian Rus, Adrian Faur, Cosmin Faur.

„Am venit să jucăm de plăcere, ne-am adunat un grup de prieteni care am evoluat cel puțin la juniori la Șiriana, de aceea am vrut să jucăm sub această denumire. Ne aducem aminte cu plăcere de acele vremuri bune pentru fotbalul din Podgorie. A fost un turneu frumos, am reușit să ne ținem bine, cu toate că am pornit clar cu șansa a treia, la ce loturi au avut Șimandul și Nădabul. Am reușit să nu pierdem cu niciuna dintre ele și am câștigat grupa. Ne bucurăm și vrem să mergem la semifinale la fel, cu bucurie în suflet și dorință de a juca frumos în amintirea Șirianei Șiria” – a spus, la final, Cosmin Căta-Herețiu, delegatul echipei din Șiria.