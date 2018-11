Situația CET Arad, discutată în Parlament

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților a discutat, marți 20 noiembrie, situația gravă în care se află două CET-uri din țară, unul dintre ele fiind cel din Arad. Pe lângă deputații PSD Arad Florin Tripa și Adrian Todor, la ședință au fost prezenți reprezentanți ai CET Arad, ANRE, Ministerul Energiei, dar și liderul consilierilor municipali PSD-ALDE, Beniamin Vărcuș.

„Având în vedere situația deosebit de gravă în care se găsește CET Arad, am avut, marți seară, o întâlnire cu factorii de răspundere ai instituției, discuțiile având loc la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaților. Îngrijorarea că cetățenii Aradului ar putea rămâne fără căldură în această iarnă ne-a determinat să convocăm această reuniune consultativă, unde deputatul de Arad, Adrian Todor, Beniamin Vărcuș, liderul grupului PSD-ALDE din CLM Arad, și cu mine am încercat să găsim soluțiile oportune pentru dezamorsarea situației, având de asemenea ca parteneri de dialog reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai ANRE. Am constatat, cu toții, că CET Arad se află într-o situație deosebit de dificilă, fiind la această oră închis, iar livrarea energiei termice se află pe umerii CET Hidrocarburi, care face cu greu față situației. Este încă o dovadă a incompetenței actualei administrații, în frunte cu Gheorghe Falcă, care nu mai are timp de oraș, fiind preocupat doar de propria persoană, de propria carieră politică, de alegerile pentru Parlamentul European, unde visează să ajungă pentru a încasa lunar 30.000 de euro, un fel de pensie liniștită pentru un politician care a distrus unul dintre cele mai frumoase orașe din România”, spune deputatul PSD Arad Florin Tripa.

„Pe marginea prăpastiei”

„Putem spune, în urma discuției, că CET Arad se află pe marginea prăpastiei. Am aflat cu toții problemele grave din sistem, faptul că centrala este în insolvență și are șanse mici să scape de faliment, că mai sunt zeci de milioane de lei datorii la gaz, acesta fiind motivul pentru care CET Arad s-a închis, am mai aflat că, în condiții de temperaturi extreme, CET Hidrocarburi nu face față nevoilor Aradului, care ar putea să rămână fără căldură, dar și faptul că, dacă s-ar porni CET Arad din nou, n-ar rezolva problemele, pierderile pe rețele fiind în continuare imense, din cauza lipsei investițiilor. Se știe că avem un program româno-elvețian, care nici astăzi nu e dus la bun sfârșit de Primăria Arad, iar punctele termice n-au fost nici ele preluate de municipalitate, așa cum ne-au comunicat cei de la CET. Cu alte cuvinte, este un haos total în cazul celor două CET-uri, așa cum este un haos în tot Aradul, de 14 ani de zile. Sperăm să nu avem temperaturi prea scăzute în această iarnă, să nu ajungem într-o situație de urgență, în care Aradul să fie nevoit să apeleze la Guvern, pentru a putea asigura căldura și apa caldă”, punctează la rândul său și deputatul Adrian Todor.

Intervenția deputatului Sergiu Vlad

ARAD. Deputatul USR, Sergiu Vlad, a transmis un comunicat de presă prin care solicită Primăriei un răspuns cu privire la asigurarea termoficării orașului. „Principalul furnizor de energie termică al orașului, CET Arad SA, înregistrează datorii uriașe, motiv pentru care a intrat în insolvență și depinde de plata în avans a gazului necesar funcționării. Oprirea alimentării înseamnă nu doar intrarea în conservare a instalațiilor și costuri suplimentare dar și pierderea unor venituri importante din livrarea de energie electrică în sistemul național energetic și din sprijinul financiar acordat de stat producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare. Cerem Primăriei să spună public în ce măsură poate CET Hidrocarburi să suplinească oprirea CET Arad? Care este necesarul de energie pentru iarnă și care este posibilitatea de a livra a acestei unități? Cât sunt de sigure instalațiile date în funcțiune în anii ’60 – ’70 și ce se va întâmpla în cazul unei avarii? În plan financiar, cum va fi acoperit costul energiei termice livrate populației cu instalații mai puțin eficiente decât cele ale CET Arad? De unde va lua Primăria banii necesari pentru acoperirea pierderilor? USR Arad a propus deja renunțarea la actualul sistem centralizat, care a pierdut foarte mulți clienți prin debranșare și a cărui modernizare ar costa enorm în raport cu beneficiile. Soluția este montarea de centrale individuale și de scară, cu oferirea unei scheme de ajutor financiar celor care nu au posibilitatea de a susține această investiție”, susține deputatul USR, Sergiu Vlad.