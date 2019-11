Șoimii Lipova are medaliați la skandenberg

Avram a câștigat medalia de aur la categoria categoria -95 de kilograme, seniori, brațul drept și argint la open, braț drept, în timp ce Bretean a luat argint la master, tot la -95 de kilograme. La întrecerea de sub Tâmpa au luat parte peste 200 de sportivi profesioniști legitimați. Paul Avram, multiplu campion național, a reușit să câștige, în toamna acestui an și medalia de aur la Cupa Mondială a Ungariei de skandenberg, în cadrul categoriei 85 de kilograme. Robin Bretean se mai laudă, în acest an, cu încă două medalii de bronz obținute la Naționale, categoria master 100 – ambele brațe.