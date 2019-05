Soţii Orăşan-Alic, la judecată în dosarul „Diplome fără studii”

Punct final în cercetările Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte examenele luate pe şpagă la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Procurorii au finalizat rechizitoriul şi au dispus trimiterea în judecată a soţilor Viorel Eduard şi Irina Monica Orăşan-Alic. Cei doi sunt acuzaţi de luare de mită (24 de acte materiale), fals informatic în formă continuată (50 de acte materiale), de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (94 de acte materiale), de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (121 de acte materiale) și de trafic de influență în formă continuată (15 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (66 acte materiale), de complicitate la săvârșirea infracțiunii de fals informatic (3 acte materiale), de complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (55 acte materiale) și de complicitate la săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (13 acte materiale).

După ce au audiat sute de persoane implicate în acest dosar, după ce au încheiat 28 de acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei cadre didactice universitare, 23 de studenți, un informatician și un intermediar absolvent al universității care şi-au recunoscut faptele, procurorii au dispus acum trimiterea în judecată a soţilor Orăşan-Alic, presupuşii „capi” ai caracatiţei examenelor luate pe bani. Dosarul în care cei doi au calitatea de inculpaţi se va judeca la Tribunalul Arad.

Descriu faptele

Într-un comunicat de presă al Parchetului General, procurorii descriu faptele comise de cei doi inculpaţi care, la un moment dat, erau angajaţi ai universităţii private din Arad. „Cel dintâi inculpat (n.r. Viorel Eduard Orăşan-Alic), în calitate de informatician în cadrul unei universități din Arad la o facultate cu profil medical, în perioada 2015-2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, contra unor sume de bani (în total 5.350 euro), prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unor înțelegeri anterioare și furnizării unor date necesare stabilite anterior cu unii studenți, a transmis direct sau prin intermediul celui de al doilea inculpat, prin intermediul mesajelor de tip SMS sau a aplicațiilor sociale de tip whatsapp, rezolvarea testelor de tip grilă de la examenele de an derulate prin intermediul calculatorului și, de asemenea, a procedat la modificarea unor date informatice la solicitarea studenților respectivi și anume a răspunsurilor la întrebările din grilele de examen sau a punctajului final obținut de către acei studenți, în vederea declarării lor ca promovați la examenele de an. De asemenea, în calitate de informatician, având dreptul de acces limitat, în anul universitar 2015-2016 a accesat fără drept conturile unor studenți în timpul susținerii examenelor folosind fără drept userul și parola de acces ale administratorului de drept, pentru a vizualiza rezolvarea grilelor de examen, pe care le transmitea fără drept studenților sau pentru modificarea unor date informatice. Ulterior, în anul universitar 2016-2017, deși nu mai deținea calitatea de angajat al departamentului IT, prin intermediul unui router instalat în acest sens, a accesat fără drept conturile unor studenți ca urmare a furnizării de către aceștia, în baza unor înțelegeri anterioare, a userului și a parolei, în vederea vizualizării răspunsurilor oferite de studenți în timpul examenelor și pentru a da în locul lor răspunsurile la testele grilă. Totodată, în perioada 2016-2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra cadrelor didactice universitare sau asupra informaticienilor, a primit sume de bani (în total 4.300 de euro) de la studenți sau intermediari, pentru a-și trafica influența în vederea declarării acestora ca promovați la examenele de an sau semestriale. Cel de al doilea inculpat (n.r. Irina Monica Orăşan-Alic), în calitate de asistent universitar în cadrul unei universități din Arad la o facultate cu profil medical, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra cadrelor didactice universitare dar și asupra informaticienilor, (fiind căsătorită cu primul inculpat), a primit sume de bani de la studenți (în total 6.750 de euro), pentru a-și trafica influența asupra informaticienilor sau cadrelor didactice universitare în scopul de a asigura studenților, cumpărători de influență, promovarea unor examene de an, fie prin furnizarea răspunsurilor corecte la grila de examen, fie prin modificarea unor date informatice, (nota obținută la examen sau răspunsurile greșite oferite de către student)”, se arată în comunicatul Parchetului General.

116 studenți

Potrivit procurorilor, nu mai puţin de 116 studenţi au promovat examenele în urma infracţiunilor comise de cei doi angajaţi ai universităţii. Toţi cei 116 studenţi sunt vizaţi de anchete penale, fiind suspectaţi de săvârșirea infracţiunilor de cumpărare de influență, de complicitate la săvârșirea infracțiunii de fals informatic, de complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

88, la procurori

După cum am menţionat deja, o parte dintre stundeţii care au dat mită pentru examene şi-au recunoscut faptele. Însă 88 dintre ei nu au făcut acest lucru. Drept urmare, vor fi cercetaţi într-un dosar disjuns, care va fi instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.