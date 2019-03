Stâlpişorii de la spital, „executaţi” de şoferi

Parcarea amenajată în faţa Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, pe strada Andrenyi Karoly, va avea nevoie de lucrări de reparaţii, asta deşi amenajările sunt de dată recentă. Zeci de stâlpişori metalici de siguranţă care delimitează parcarea au fost loviţi de maşini în timpul manevrelor de parcare. Aproximativ jumătate dintre ei trebuie prinşi din nou în beton sau chiar înlocuiţi.

Unul dintre paznicii de la intrarea în spital ne-a spus că incidentele sunt la ordinea zilei: „Se întâmplă zilnic, deja foarte mulţi sunt distruşi. Şoferii nu sunt atenţi, nu se uită când dau cu spatele. M-am mai dus să-i dirijez, dar nu pot sta toată ziua în parcare să păzesc stâlpii”.

Unii şoferi consideră, însă, că aceşti stâlpişori nu îşi au rostul. „Au apărut în oraş ca ciupercile după ploaie, e un fel de afacere ca aceea cu schimbarea bordurilor an de an. Stâlpii sunt total inutili, bordura ajungea pentru delimitare. Sunt mici, în oglindă nu ai cum să îi vezi când dai cu spatele şi nu poţi să îi fereşti. Am păţit şi eu să îi lovesc. Poate au fost puşi doar să mai ia cineva comisioane, iar acum, dacă vor fi schimbaţi, alte comisioane”, este de părere un taximetrist.