Stâlpul de lemn care stă să cadă. RDS și ENEL se „dezic” de el

„Prima dată am sunat la RDS. Ei zic că nu mai au stâlpi din lemn. Apoi am sunat la numărul de urgență 112, iar de acolo au spus să sunăm la Poliția Locală. De aici ni s-a spus că verifică să vadă a cui este stâlpul și de atunci nimic. Au trecut deja două săptămâni. Apoi am sunat la ENEL. Ei au fost primii care au venit, în aceeași zi, dar nu este nici stâlpul lor. Pe stâlp sunt două cabluri, unul de iluminat public și unul probabil satelit sau telefoane”, ne-au transmis locatarii blocului Y14 de pe Aleea Ulise, numărul 11. Așadar, ai cui sunt stâlpii de lemn amplasați în municipiul Arad?