Stăpânul pitbull-ului: „Doar nu am omorât un om! Ce? S-au bătut doi câini”

Imagini de o cruzime ieşită din comun au fost filmate pe un câmp la Buteni, unde un tânăr de numai 18 ani şi-a asmuţit pitbull-ul pe un alt câine, legat în colţul unui saivan. Filmarea fost înregistrată de unul din cei patru tineri care au asistat la scenele de luptă. Înregistrarea a fost trimisă mai multor cunoscuţi de-ai acestora, iar unul dintre ei, înfiorat de cele văzute, a postat filmarea pe o reţea de socializare. Aşa a reuşit şi stăpânul câinelui maltratat să afle ce s-a întâmplat, mai ales că şi ceilalţi câini de la stână au fost atacaţi.

Cum se apără stăpânul pitbull-ului, acum că i s-a descoperit identitatea, iar Poliţia este pe urmele lui? „Nu am făcut-o intenţionat. Am mers cu el la pădure şi l-am scăpat între câinii lu’ ăla şi s-au bătut. S-au luat mulţi câini după mine şi l-am asmuţit să nu ne muşte câinii lu’ ăla de la stână”, spune Ionel Stepan, proprietarul câinelui periculos. Mai departe, adolescentul a spus că pitbull-ul nu este agresiv „defel. Numai cu câinii are treabă. Atunci l-am scos prima dată din curte”.

Stăpânul câinelui atacat spune că e o minune că a scăpat. „Tot e rupt la gât, la cap, la coaste e rupt… E o minune că a scăpat. Nu mănâncă nimic. Cred că aţi fost socaţi când aţi văzut… Am început să plâng! Ce m-a emoţionat mai tare, când vezi animalul legat şi plin de sânge, în curtea dumitale, ce poate fi mai trist”, a povestit Teodor Belean, proprietarul câinelui rănit.

Şi mai grav este că unul dintre cei trei câini răniţi este o căţeluşă gestantă. Braica a fost şi ea atacată şi s-a ales cu un picior rupt şi cu urechea sfâşiată. „Când l-am văzut plin de sânge, am întrebat: <<Lup, şacal, ce-o fi?>> Fugim la oi, oile bine. Când mă uit, ceilalţi doi, în lanţ, plini de sânge, unul cu piciorul rupt, celălalt cu urechea ruptă. Toţi erau plini de sânge. Căţeluşa are urechea ruptă cum a prins-o. E gestantă, luna viitoare trebuie să facă pui”, a spus proprietarul câinilor răniţi.

Tânărul de 18 ani nu înţelege de ce atâta agitaţie „că nu am omorât un om. Ce, s-au bătut doi câini. L-am scăpat, nu cu intenţie. Trăgeam, că nu am putut să îl mai desfac, avea gura încleştată, acolo, la el pe picior”.

Stăpânul câinelui de luptă, care face parte dintr-o rasă interzisă, susţine, acum, că a făcut ceea ce a făcut fără intenţie şi că, oricum, e pentru prima dată când se întâmplă aşa ceva. „Nu am vrut eu să se întâmple aşa ceva. L-am scăpat, că am zis că nu îl dezleg aici, printre oameni. Acuma l-am scos prima dată, că am zis că îl scot de-acolo, că nu mai stătea cuminte”, a spus Ionel Stepan.

Reacţii

Între timp, reacţiile a mii de oameni din ţară şi din întreaga lume, au dus la o autosesizare a poliţiştilor şi a celor de la Direcţia Sanitar Veterinară, care au luat măsuri împotriva proprietarului, mai ales că acesta nu şi-a înregistrat câinele nicăieri.

„Pentru posesia unui metis dintr-o rasa de câini clasificată ca şi rasa periculoasă, fără să fie declarat la Poliţie, fără să fie înregistrat la Asociaţia Chinologică Română, fără carnet de sănătate, s-a aplicat o amendă de 3.000 de lei. Câinele va fi predat la Adăpostul Public din Arad”, a explicat Sever Puțin, medic DSVSA Arad.

Pentru că şi-a asmuţit câinele şi l-a îndemnat să atace alte animale, tânărul de 18 ani este cercetat penal şi riscă până la doi ani de închisoare. „Pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de organizare de lupte cu animale sau între animale”, a declarat inspectorul de poliţie Lorena Radu, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

Spre adopţie

Deoarece legislaţia nu este foarte clară, în astfel de cazuri, poliţiştii nu au putut să-i confişte câinele, însă, la îndemnul celor de la DSVSA Arad, tânărul a fost de acord să meargă la Adăpostul Public de Câini din municipiul Arad şi să îl lase în grija autorităţilor. Câinele, care se pare a fost şi el maltratat, urmează să fie castrat şi oferit spre adopţie.