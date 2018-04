SUA şi aliaţii au atacat Siria

Anunţul bombardamentului a fost făcut de președintele american Donald Trump, într-o declaraţie de la Casa Albă, în care preciza că a ordonat armatei Statelor Unite lansarea unor “bombardamente punctuale” asupra unor ţinte asociate capabilităţilor de arme chimice ale “dictatorului” Bashar al-Assad. Preşedintele american avertizase încă de miercuri că Statele Unite vor ataca Siria în urma unui atac chimic atribuit Administraţiei Bashar al-Assad. Regimul aflat la conducere în Siria, precum şi Rusia au negat însă orice implicare acuzând că este o înscenare, un pretext pentru o operaţiune militară.

U.S., Britain, France launch air strikes in Syria. Latest here: https://t.co/W0sgSTBV0o pic.twitter.com/rfHDsXMfy5

Ținta: trei obiective militare

Bombardamentele lansate de Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliaţii occidentali nu au înregistrat pierderi, a anunţatDepartamentul american al Apărării, citat de Mediafax.

Oficiali de la Pentagon au declarat că a fost bombardat un complex militar de cercetare din Damasc, unde erau produse arme chimice şi biologice, un depozit de armament şi un comandament militar din Homs. Statele Unite şi aliaţii au bombardat infrastructura chimică militară a Siriei mai puternic decât în 2017.

Bombardamentele au fost efectuate cu rachete de tip Tomahawk, dar şi cu avioane militare.

Video from #Damascus #Syria of incoming US Cruise Missiles being intercepted by Syrian air defense… via @VanessaBeeley #DontBombSyria pic.twitter.com/OqS7MKQDrt

— Patrick Henningsen (@21WIRE) 14 aprilie 2018