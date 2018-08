SUB AUSPICIILE UNIVERSITĂȚII DE VEST ,,VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD: BURSE PROFESIONALE, CURSURI DE VARĂ, VIZITE OFICIALE, RESPECT ȘI PRIETENIE ÎNTRE TINERII ȘI UNIVERSITĂȚILE DIN ROMÂNIA ȘI CHINA

“Printre acestea enumerăm: cursuri gratuite de limbă, cultură și civilizație chineză oferite de clasa CONFUCIUS UVVG studenților și elevilor aradeni, parteneriate de mobilități Erasmus de care au beneficiat și beneficiază studenți și cadre didactice ale UVVG și universităților partenere, mult apreciatele tururi de vară, CONFUCIUS SUMMER TOUR, în China, oferite de catre Institutul Confucius Beijing, la care UVVG a invitat si elevi și profesori aradeni preuniversitari de marcă, participanți la cursurile de limbă chineză oferite de cei 4 lectori chinezi Confucius din cadrul Departamentul de Limbi Moderne al UVVG, inaugurarea centrului de Medicină Traditională Chineza cu 8 cabinete de specialitate in cadrul UVVG și dezvelirea plăcii inaugurale a acestuia în cadrul unei ceremonii oficiale, cursuri de vară în cadrul universității UVVG și Universității de Medicină Tradițională Chineză din Hangzhou (desfășurate simultan, în acestă perioadă) pentru studenții Facultății de Medicină a UVVG și viitorii specialiști în limba chineză din Departamentul de limbi străine UVVG , semnarea de noi parteneriate instituționale și Erasmus dar și participari la conferințe de constituire a Consorțiilor Medicale China-Uniunea Europeana (Mai, 2018) sau participarea la Summitul Educațional de Strategii Politice Educaționale China –UE, 16+1 ( Țările Central și Est Europene”, arată dna Rector UVVG, prof univ dr Coralia Cotoraci.

“În cadrul tuturor acestor manifestări interesul acut al studenților, elevilor și cadrelor universitate și preuniversitare din ambele parti a fost enorm. În chiar această perioadă, în UVVG, se află un grup de 14 studenți și cadre universitare de la Facultata de Medicină Tradițională Hangzhou, simultan cu prezența în universitatea parteneră a unui grup de 17 studenți și cadre UVVG ( Medicină și Limbi Moderne – Chineză-Engleză). Entuziasmul general, bucuria participării, informațiile noi oferite și locurile vizitate, au lăsat o adancă impresie participanților din ambele țări, care, în ceremoniile de primire și in vizitele la oficialitățile locale și-au declinat nu doar recunostința pentru oportunitățile și caldura ce li s-au oferit, ci și intenția fermă de a reveni și studia 1 semestru sau un an, un ciclu masteral sau la școala doctorală în universitățile partenere.” ne spune dna director al Clasei Confucius și inițiatoarea UVVG a mai-sus menționatelor parteneriate, prof dr Vanda Stan.

Vă oferim în paralel, câteva testimoniale din partea participanților la cursurile de vară sau turul Confucius din această vară, ce vorbesc de la sine despre prietenie, profesionalism, perfecționare profesională și cunoastere concretă a realitaților și realizărilor celor două țări.

ALBUMELE OFICIALE DIN ARAD SI CHINA ALE GRUPURILOR DE VARA DIN INSTITUTIILE PARTENERE ALE UVVG:

