Sub influența alcoolului! Așa au fost prinși cinci șoferi în trafic, în Arad

Este vorba despre cinci șoferi care au fost depistați pe drumurile municipiului, cât și pe cele județene, conducând autovehicule în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, pe raza comunei Tîrnova, polițiștii au prins un bărbat de 49 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 0,87 mg./l. alcool pur în aerul expirat. De asemenea, au mai fost depistați în timp ce conduceau autoturisme sub influența alcoolului: pe raza municipiului, un tânăr de 24 de ani, din Arad, având o alcoolemie de 0,79 mg./l. alcool pur în aerul expirat; pe D.J. 682, pe raza localității Munar, un tânăr de 39 de ani, din Secusigiu, având o alcoolemie de 0,62 mg./l. alcool pur în aerul expirat; pe raza localității Beliu un tânăr de 22 de ani, din aceeași localitate, având o alcoolemie de 0,59 mg./l. alcool pur în aerul expirat și pe raza comunei Vladimirescu, un tânăr de 25 de ani, din Arad, fără permis de conducere și cu o alcoolemie de 0,46 mg./l. alcool pur în aerul expirat. „Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, au precizat reprezentanții IPJ Arad. Între timp, pe numele șoferilor au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii de infracțiuni la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.