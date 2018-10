Superproducţia “Venom” a debutat pe primul loc în box-office. Top 10 filme în octombrie

Primul film cu personaje din universul Marvel produs de Sony Pictures, “Venom” spune povestea unui jurnalist, interpretat de actorul britanic Tom Hardy, al cărui corp devine gazdă pentru un organism extraterestru cu superputeri.



Iată celelalte filme din top 10 cu cele mai mari încasări:

2. Comedia muzicală ”A Star Is Born”, cu 41,2 milioane de dolari.

3. Filmul de animaţie “Smallfoot”, care a avut încasări de 14,9 milioane de dolari

4. Comedia “Night School”, cu încasări de 12,2 milioane de dolari.

5. Povestea fantastică ”The House with a Clock in Its Walls”, a încasat 7,2 milioane de dolari, respectiv 55 de milioane de dolari în trei săptămâni.

6. “A Simple Favor”: 3,4 milioane de dolari (49 milioane de dolari în patru săptămâni)

7. “The Nun”: 2,6 milioane de dolari (113,3 milioane de dolari în cinci săptămâni)

8. ”Hell Fest”: 2,1 milioane de dolari (8,8 milioane de dolari în două săptămâni)

9. ”Crazy Rich Asians”: 2,1 milioane de dolari (169,1 milioane de dolari în opt săptămâni)

10. ”The Predator”: 900.000 de dolari (49,9 milioane de dolari în patru săptămâni)

Sursa: AGERPRES