Supraimpozitat pe nedrept… din greșeală!

Decizia Primăriei de a supraimpozita clădirile neîngrijite a scos la iveală unele scăpări ale funcţionarilor care s-au ocupat de evaluarea şi contabilizarea imobilelor degradate. Ioan Bîc este unul dintre arădenii care au fost nedreptăţiţi din… greşeală. El deţine o casă pe Calea 6 Vânători, la numărul 54. Nu locuieşte acolo, având domiciliul la o altă adresă. Dar are grijă de imobilul de pe 6 Vânători. Vecinul său, însă, a lăsat în paragină clădirea de la numărul 54A. Funcţionarii Primăriei, care s-au ocupat de evaluarea gradului de degradare a clădirilor din municipiu, au luat în evidenţă imobilul dărăpănat de pe Calea 6 Vânători, dar l-au sancţionat pe proprietarul de la numărul 54, nu de la 54A, cum ar fi fost normal. „Încă din vară mi-au trimis somaţie să fac demersuri pentru reabilitarea clădirii neîngrijite, că altfel mă supraimpozitează. M-am dus atunci la ei – şi la domnul Pecican de la Primărie, şi la doamna Pecican de la Poliţia Locală – şi le-am spus că e o greşeală, clădirea degradată aparţinându-i vecinului meu de la numărul 54A. Le-am prezentat tot felul de documente, am pierdut timp pentru a le demonstra că au greşit. Am fost asigurat atunci că totul se rezolvă, că nu se va aplica nicio supraimpozitare în cazul meu” – povesteşte Ioan Bîc.

La începutul acestui an, însă, când a verificat la Direcţia Fiscală cât are de plătit impozitul pe 2019… surpriză: Ionel Bîc a fost sancţionat pentru „clădirea neîngrijită” de pe Calea 6 Vânători nr.54! Majorarea impozitului cu 500% ar face o gaură serioasă în bugetul arădeanului, supraimpozitarea urmând să-i fure 8.000 de lei din conturi!

Exasperat d situaţie, Ioan Bîc a luat din nou drumul autorităţilor, trecând pe la birourile călcate şi astă-vară. Cu aceleaşi documente şi aceleaşi explicaţii. Însă funcţionarilor nu le-a fost suficient: i-au cerut cetăţeanului să aducă în plus nişte schiţe prin care să îşi dovedească nevinovăţia. Asta l-a revoltat la culme pe Ioan Bîc. Motiv pentru care a contactat Jurnal arădean/ Aradon ca să-şi facă publică revolta.

Remediere

Am transmis Primăriei Municipiului Arad situaţia prezentată de Ioan Bîc, cu uluitoarea reacţie a funcţionarilor instituţiei. Cititorul nostru a fost chemat (din nou) la birou pentru a fi scos de pe lista supraimpozitaţilor. De data aceasta, pe bune.

„În cazul în care se vor constata erori în identificarea proprietarilor, acestea se vor îndrepta în următoarea şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Arad” – precizează Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei.

Greşeală asemănătoare

Problema lui Ioan Bîc ne-a amintit de o situaţie asemănătoare petrecută în vară. Un cetăţean care are în proprietate o vilă construită în urmă cu trei ani a fost ameninţat cu supraimpozitarea pentru că acoperişul imobilului e distrus, iar de pe pereţii exteriori a căzut tencuiala. Omului nu i-a venit să creadă când a văzut somaţia Primăriei! În încercarea de a clarifica situaţia, arădeanul a descoperit că eroarea a fost cauzată de o inversiune a cifrelor care compun numărul casei. Un funcţionar neatent a scris în loc de 13 numărul 31. Dar greşeala a fost îndreptată la timp, astfel că omul nu s-a trezit supraimpozitat pe nedrept.