Tâlhărie ca-n filme în Arad

Într-o ţară în care oamenii şi-au pierdut încrederea în sistem, în oamenii din sistem, într-o ţară în care neputinţa şi nepăsarea sistemului şi oamenilor din sistem faţă de semeni este ceva normal, povestea unei arădence vine să răstoarne toată această neîncredere. La sfârşitul anului 2016, mai exact în 29 decembrie, arădeanca, al cărui nume nu-l vom dezvălui – din motive lesne de înţeles – a fost victima unei tâlhării în propriul apartament. Un mod de operare nemaiîntâlnit de poliţişti. În jurul amiezii, femeia, care avea dat un anunţ de închiriere a unui apartament, a fost sunată de către un bărbat care s-a arătat interesat să închirieze locuinţa. Arădeanca se afla în oraş, cu maşina, iar bărbatul care voia să închirieze apartamentul părea interesat şi grăbit. Femeia şi-a spus că poate fugi câteva minute ca să-i arate locuinţa. S-a gândit că nu durează mult şi nu şi-a mai anunţat familia. „Am avut o presimțire când l-am văzut că ceva nu e în regulă cu el. Nici nu știu de unde mi-a venit gândul că nu e ok. Și în următoarea secundă te gândești că nu are ce să ţi se întâmple”, a spus femeia.

Ajunsă în apartament (situat în zona Piaţa Spitalului) cu bărbatul, a început să-i prezinte locuinţa. „Persoana care m-a atacat m-a sunat pentru un anunţ de închiriere apartament şi m-am dus să-i arăt apartamentul şi în interiorul apartamentului am încercat să-i spun: «uite, ăsta este apartamentul, aici este bucătăria» şi la un moment dat s-a întors spre mine şi mi-a pus cuţitul la gât”, a povestit arădeanca. Ce s-a întâmplat pe urmă în interiorul apartamentului şi cum a reuşit femeia să scape?

Femeia povesteşte: „din punctul meu de vedere lucrurile nu au scăpat de sub control, am fost stăpână pe situaţie, calmă, ca să nu se întâmple nimic, în sensul să nu mă rănească. Mi-a luat banii, 50 de lei, că nu am avut mai mult la mine, mi-a luat bijuteriile. A încercat să mă violeze, dar nu s-a întâmplat nimic. A fost Dumnezeu cu mine, că am reuşit să gestionez situaţia în aşa fel încât să nu mi se întâmple nimic. Iniţial, tâlharul a vrut să-mi ia telefonul şi a renunţat şi mi l-a dat înapoi. Aveam în telefon niște poze cu bijuteriile pe care mi le-a luat. A cerut telefonul, să-i dau codul, nici nu am mai știut ce cod am pe telefon. Eram speriată, poate părea aiurea, dar atunci tot ce mi-a venit în cap a fost să-i spun să-mi lase cartela, și pe fondul ăsta, nu știu, mi-a lăsat telefonul. Asta a fost în avantajul meu pentru că am putut suna la Poliţie. M-a legat de pat, m-a legat la gură înainte să plece, să nu mă duc după el, să nu strig. M-a ameninţat ca nu cumva să mă duc la poliție, că mi-a luat buletinul și are adresa mea. Am reuşit să mă eliberez, să-mi scot o mână și să sun la Poliţie”.

Recent eliberat

Tâlharul a fost prins a doua zi în faţa unei case de amanet din cartierul Micălaca. Bărbatul s-a dus cu mama sa, cu care locuia împreună în chirie în Micălaca, la o casă de amanet pentru a vinde bijuteriile. Mama lui a fost cea care a intrat înăuntru cu bijuteriile, iar tâlharul a aşteptat afară. Pentru că femeia tâlhărită avea poze în telefon cu bijuteriile furate de bărbat, Poliţia a răspândit aceste fotografii la toate casele de amanet din oraş, iar angajata casei de amanet la care se prezentase mama tâlharului cu bijuteriile furate le-a identificat, le-a reţinut şi a sunat la 112. În zonă se afla un echipaj de Poliţie, iar tâlharul a fost prins în câteva minute. Iniţial, în cadrul audierilor, el nu şi-a recunoscut fapta, spunând că a cumpărat bijuteriile. Când şi-a dat seama că probele împotriva lui sunt covârşitoare, a ştiut să spună poliţiştilor exact câţi ani de puşcărie va face pentru fapta sa. Asta pentru că bărbatul – în vârstă de 31 de ani, din zona Prahova – era recent eliberat din puşcărie unde a ispăşit 9 ani din cei 12 la care a fost condamnat… pentru tâlhărie. Acum s-a întors iar după gratii, după ce a fost arestat preventiv.

„Desfăşurare de forţe”

„A fost o desfăşurare de forţe, cred că 20 de oameni au fost de la toate serviciile, începând cu cei de la Investigaţii Criminale, s-au mobilizat extraordinar, au început să mă întrebe, s-au dus printre blocuri să îl caute şi cu toate informaţiile pe care eu le-am furnizat au reuşit, în mai puţin de 24 de ore, să-l prindă. Din acea seară, ei ştiau deja despre cine este vorba. Eu personal mi-am schimbat părerea faţă de această instituţie, Poliţia. Sigur, sunt și uscături, dar echipa asta care a gestionat toată treaba în care am fost eu implicată a fost impecabilă: calmi, cu răbdare, au știu ce să facă, au pregătirea necesară, s-au mobilizat, și-au împărțit sarcinile, fiecare și-a luat partea lui de treabă, să se miște mai repede. Într-adevăr, o echipă! Ceea ce greu găseşti. Ceilalți pe care nu i-am văzut, pentru că și ceilalți există, faptul că toată Poliția a fost informată despre tâlhărie, au primit semnalmentele tâlharului, informația a fost foarte rapid răspândită, și telefonul lui a fost dat sub urmărire pentru că aveam în telefon numărul de pe care m-a sunat, m-au impresionat. Au știut ce au de făcut. Au fost foarte operativi. Vreau să le mulţumesc public pentru cum și-au făcut treaba. Au fost exemplari. Sunt pregătiți”, ne-a povestit arădeanca.

Arădeanca a ţinut să-şi facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă: „Oamenii trebuie să fie mai atenţi, că se poate întâmpla o nenorocire. Mie mi se putea întâmpla o nenorocire. Trebuie să fim mai precauţi cu persoanele necunoscute”.