Țipar a cucerit Cupa „Sportsin” la baschet

Echipa de baschet feminin a Școlii Gimnaziale din Țipar, pregătită de prof. Ciprian Rus, a câștigat ediția din acest an a competiției rezervate elevelor. „De patru ani încercăm să cucerim acest trofeu și iată că până la urmă am reușit”, a spus la final jucătoarea Patricia Keller, declarată MVP-ul întrecerii ce a cuprins 17 partide.

Faza finală a competiției organizate de CS Sportsin, DJTS, IȘJ și Blue Star Media a fost una extrem de echilibrată, hazardul jucând de multe ori un rol cheie. Astfel, în prima semifinală, Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” a dispus după prelungiri de Liceul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului (Generală 6), scor 27-25, după ce învinsele au încheiat primul sfert cu 12-0! A doua semifinală a revenit, la un punct, fetelor din Țipar, scor 22-21, Lic. Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica având victoria în mână, ratând o aruncare de „singură cu coșul”, în chiar ultima secundă!

Sub semnul echilibrului a stat și meciul pentru locurile 5-6, câștigat după prelungiri, scor 16-14, de către LPS Arad (prof. Bianca Urban și Bogdan Bondor) în fața Șc. Gim. „Nicolae Bălcescu” (prof. Daniel Dragoș). Demn de remarcat este faptul că egalarea în timpul regulamentar s-a produs cu un coș reușit de LPS pe „sirenă”!

Meciul pentru medaliile de bronz a revenit elevelor de la „Generală 6”(prof. Claudia Creța), scor 27-20 cu echipa din Pecica (prof. Ioana Medeleanu), iar finala mare a fost câștigată de Țipar, scor 29-26, cu ultime minute mai prolifice, fetele de la „Arte” (prof. Valeria Bondor) conducând mai mereu pe tabelă.

Lotul campioanelor

Lotul campioanelor le-a cuprins pe: Patricia Keller, Larisa Borteș, Cristina Stănilă, Gabriela Kovacs, Martina Troiak și Monica Kolompar, ele având de parcurs cel mai lung drum până la faza finală, evoluând și într-un turneu preliminar al mediului rural, la Satu Nou. De remarcat că finalista, „Artă”, a ajuns în „careul de ași” din postura de cea mai bine clasată echipă de pe locul doi al celor trei grupe de la Arad.

Premii speciale

La finalul meciurilor de la Sala Polivalentă, în cadrul unei festivități de premiere oficiată de prof. Elizabeta Mateș (antrenoarea primei campioane a Cupei „Sportsin”), Liliana Nica (inspector DJST Arad) și Călin Moga (CS Sportisn – președinte Paula Damian), pe lângă diplome, medalii și cupe, organizatorii au atribuit și trei premii speciale, alături de MVP-ul Patricia Keller, Nicole Fritea (Artă) fiind declarată „cea mai de perspectivă jucătoare”, iar Antonia Bula (Gen. 6) a fost aleasă „cea mai tehnică jucătoare”.

La reușita evenimentului au contribuit (și) arbitrii-oficiali: Mădălina Sumanariu (fostă medaliată a Cupei „Sportsin” cu Generală 21), Alexandra Lup (elevă la „Generală 6”, care însă nu a putut participa fiind legitimată la CSȘ Gloria), Alexandru Iancu (licean LNI – BC Best) și Eduard Belean (LPS – component al BC Valbon U18).

Țipar, a șasea pe lista campioanelor

Țipar se înscrie astfel pe o listă de campioane pe care mai apar: Colegiul Naţional „D. Ţichindeal” – Pedagogic (2009, 2013, 2014 şi 2015), Șc. Gen. nr. 11 „N. Bălcescu (2010 și 2011), Șc. Gen. nr. 5 – Liceul de Informatică (2012), Şc. Gim. „I. Slavici” Şiria (2016) și LPS Arad (2017 și 2018).

ALTE FOTOGRAFII POT FI VĂZUTE AICI și AICI