Tom Cruise, prea scund pentru rolul lui Jack Reacher

Lee Child spune că este de acord cu fanii cărţilor din seria „Jack Reacher”, care sunt de părere că Tom Cruise este prea scund pentru a interpreta acest rol. Cruise a interpretat acest personaj în două filme, „Jack Reacher: Un glonţ la ţintă/ Jack Reacher”, lansat în 2012, şi „Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată!/ Jack Reacher: Never Go Back”, apărut în 2016. Child a spus că a lucrat foarte bine cu Cruise, dar şi-a dat seama că fizicul acestuia nu se potriveşte cu cel al personajului din cărţile sale. În cărţile lui Child, Reacher este descris ca având o înălţime de 1,95 de metri, în timp ce Cruise are 1,70 de metri.

„În ciuda talentului său, Cruise nu are fizicul potrivit”, a declarat Child pentru BBC Radio Manchester. Child a mai spus că nu vor mai fi făcute filme pentru marele ecran şi că va apela pentru noile producţii la Netflix.

Sursa: Mediafax