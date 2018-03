Tramvaiele, mai ceva ca… stelele căzătoare

Arădenii care circulă cu tramvaiele au nevoie de mare noroc pentru a ajunge într-un timp rezonabil la destinație. Din păcate, în ultimele două zile, tramvaiele au cedat pe linii, chiar la ore intens circulate, iar călătorii s-au văzut nevoiți fie să își continue drumul pe jos, cu taxiul sau să aștepte zeci de minute pentru remedierea problemelor.

„Mi se pare că suntem supuși unei bătăi de joc. Biletele s-au scumpit, dar condițiile transportului în comun lasă foarte mult de dorit. Am plecat, ieri – n.r. luni, 12 martie, la ora 13:50 din «Boul Roșu» pentru a ajunge în Micălaca Zona 300. Înainte de Podgoria am fost dați jos din tramvai, fără a ni se oferi o explicație, ci pur și simplu ni s-a spus că mai sunt încă vreo cinci tramvaie blocate pe linie și ca atare nu se va mai putea circula. Am ajuns pe jos la Podgoria, de unde am luat tramvaiul 7, întrucât a fost primul care a venit. Am ajuns în Micălaca Zona 300 la 15:45. Două ore am făcut până în Micălaca! Inadmisibil de mult! Colegele mele din județ, care merg cu trenul, ajung acasă mai repede decât mine. Dacă mai ținem cont și de faptul că prețul unui bilet a crescut revoltător de mult, iar abonamentele sunt 90 de lei pe lună, mi se pare chiar o bătaie de joc!”, ne-a mărturisit C.C., cititoare a Jurnal arădean.

O situație aproape identică a fost reclamată și de un alt cititor, S.D. De această dată, incidentul s-a produs marţi, în jurul orei 9:15 în zona Gării CFR. Zeci de călători au fost coborâți din tramvaiul care circula pe linia 3, după ce acesta a suferit o defecțiune. „Pică tramvaiele în Arad mai ceva ca stelele căzătoare. Asta, în timp ce directorul şi directoraşii CTP se plimbă cu maşinile cumpărate din banii arădenilor, încercând să minimalizeze tot mai desele defecţiuni ale mijloacelor de transport în comun din municipiu. În schimb, noi, plătitorii de cele mai scumpe bilete şi abonamente din ţară, suntem luaţi de fraieri. Ne merităm soarta, pentru că nu avem cultura acţiunilor de protest. Să vedeţi cum le-ar tremura scaunele dacă ne-am strânge vreo 2.000 de arădeni în faţa CTP Arad”, a spus interlocutorul nostru.

Răspunsul CTP

Claudiu Godja, directorul Companiei de Transport Public Arad, ne-a declarat că situația nu este una deosebită: „nu vorbim de mai multe cazuri de defecțiuni ale tramvaielor decât în alte perioade. Sunt zile în care nu avem cazuri de asemenea defecțiuni, sunt zile în care se defectează și 3-4 tramvaie. În general este vorba despre defecțiuni minore – o siguranță arsă, o defecțiune la sistemul de închidere a ușilor, dar care duc la blocaje. Este drept că dacă aceste incidente se petrec la ore de vârf, situația este ceva mai neplăcută pentru călători”.