Trei din cinci sunt pe minus

Trei dintre cele cinci societăți comerciale deținute majoritar sau în totalitate de către Consiliul Local Municipal Arad au înregistrat minusuri de aproape nouă milioane de lei laolaltă, în timp ce celelalte două companii, care au încheiat anul 2018 pe plus, au adus profit de aproximativ 800.000 de lei. Totul reiese din situațiile financiare pe care consilierii locali le-au primit, pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal de joi, 22 august 2019.

Una dintre cele trei companii „pe minus”, conform situației financiare pe anul 2018, este Recons SA. În situația financiară semnată de Vasii Vasile, administratorul companiei, se arată că Recons a încheiat anul 2018 cu o pierdere de 406.193 de lei, în condițiile în care compania a încasat aproape 360.000 de lei de la Patinoar, 2,2 milioane de lei de la Ștrandul Neptun și alte 3,3 milioane din serviciul de parcări și ridicări autovehicule. Compania avea la finalul anului trecut o sută de angajați, pentru salariile acestora fiind utilizate 3,8 milioane de lei în 2018. Pe lângă milioanele date pe salarii, Recons are și datorii de peste 650.000 de lei, cele mai mari sume fiind datorii față de bugetul statului și pentru asigurările sociale, compania având totodată creanțe de aproape un milion de lei, cele mai mari sume provenind din parcări și de la ștrand. Minusul de anul acesta este cu peste 700.000 de lei mai mic decât cel înregistrat pe anul fiscal 2017.

Pierdere și mai mare, conform situației financiare pe anul trecut, înregistrează Compania de Transport Public Arad. Aproape trei milioane de lei pierdere pe 2018, după ce în 2017 încheia situația financiară cu un plus de 517.000 de lei. Cu 587 de angajați la 31 decembrie 2018, număr în continuă scădere în ultimul deceniu, CTP Arad rămâne cel mai mare angajator dintre companiile aflate în subordinea Primăriei. Compania are doi directori, 241 de angajați pe partea de întreținere, 108 vatmani și 105 șoferi, restul fiind personal dispecerizare, vânzare, control, TESA. Pentru salariile lor s-au cheltuit anul trecut aproape 26 de milioane de lei. Compania a primit subvenții de 17 milioane de lei, având venituri totale de 39 de milioane de lei, din vânzarea de bilete sau închirierea de spații ori mijloace de transport. Conform situației financiare transmisă Consilului Local Municipal Arad, cauza pierderii înregistrate de CTP Arad este diferența dintre costul real per kilometru la transportul cu tramvaiul și cel subvenționat de Primărie. Această diferență a fost eliminată, însă, la începutul lunii decembrie 2018, atunci când CLM Arad a votat creșterea subvenției. De amintit și faptul că, la finalul anului 2017, tarifele prestate de către companie către populație au crescut cu 50% în unele cazuri, biletul de tramvai pentru o călătorie fiind scumpit de la 2 la 3 lei.

Cele mai mari pierderi, la căldură

De departe cele mai mari minusuri sunt înregistrate de Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi – CET-H. Situația financiară transmisă consiliului local de către companie arată o pierdere de peste 5,5 milioane de lei pe 2018. Asta după ce încheiase anul 2017 cu un plus de peste 460.000 de lei. Printre cauzele pierderii înregistrate de CET-H se regăsesc, conform situației transmise CLM-ului, creșterea combustibilului utilizat, pierderile de pe rețelele de transport, respectiv cele „aproximativ 2.500 de apartamente debranșate ilegal”. 23,42% din agentul termic furnizat de CET se pierde în etapa de transport, spun reprezentanții companiei, iar în ceea ce privește consumul de materii prime, acesta a crescut în cazul gazului de la aproximativ 5 milioane de metri cubi în 2017, la aproape 16 milioane de metri cubi în 2018, iar în cazul energiei electrice de la 6.167 Mwh în 2017, la 7.681 Mwh în 2018. Creșterea vine ca urmare a sistării activității CET Arad, CET Hidrocarburi rămânând singurul producător și furnizor de energie termică.

Un mic plus la TOP

SC Târguri, Oboare, Piețe a înregistrat un plus de 96.000 de lei, se arată în situația financiară. Cu 50 de salariați și un director, compania ce administra în 2017 nouă piețe publice din oraș a cheltuit în jur de 2,5 milioane de lei pe salarii, în 2018. Cât despre investițiile din 2018, TOP SA se laudă cu închiderea sectorului III și modificarea acoperișului de la Piața Mihai Viteazul, în valoare de 440.000 de lei, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și execuția compartimentării pieței Aurel Vlaicu, în valoare de 20.000 de lei, precum și alimentarea cu energie electrică a noii hale agroalimentare de la Miorița, lucrare în valoare de 35.000 de lei. Profitul net de 96.525 de lei înregistrat în exercițiul financiar 2018 a fost cu 12,52% mai mare decât cel din 2017, veniturile din exploatare crescând cu 6,17%, iar cheltuielile de exploatare cu 5,63%. Consiliul de Administrație al TOP SA propune ca întregul profit net să fie rezervat pentru investiții.

Hărnicie la Gospodărire

Gospodărirea Comunală Arad, în schimb, crește de la un an la altul. Dacă în 2017, compania deținută în totalitate de Primărie înregistra un plus în situația financiară de 234.000 de lei, pe 2018 plusul a fost de 724.000. Cu peste o sută de angajați, pe salariile cărora s-au cheltuit peste patru milioane de lei în 2018, GCA a înregistrat venituri de opt milioane de lei, din servicii de amenajare peisagistică și întreținere a spațiilor verzi, redevențe și chirii, respectiv vânzarea produselor finite sau a mărfurilor. Conform situației financiare, în 2018, societatea comercială nu a înregistrat investiții financiare.

Minusurile, din bugetul local

Fiind entități de utilitate publică, atât Recons SA, cât și CTP SA, respectiv CET-Hidrocarburi SA, vor avea pierderile acoperite prin subvenții din partea Consiliului Local Municipal Arad. Mai exact, din bugetul municipiului, adică din banii arădenilor.