Tripa, suspectat de trafic de influență

După ce a ieșit de la audierile de la Direcția Națională Anticorupție Timișoara, deputatul arădean Florin Tripa a intrat în direct la postul de televiziune Antena 3, unde a detaliat puţin calitatea pe care o are în dosar. „Este un dosar în lucru, mai complex, pe DRDP Timișoara. Mi s-a dat calitate de suspect pentru trafic de influență, că aș fi favorizat numirea în funcție a unui domn, cu care nu mai am o relație din 2016, chiar am fost certați, dar și că s-ar fi angajat nașul meu la DRDP Timișoara pe funcția de inginer simplu, nu pe funcție de conducere, inginer de drumuri și poduri, e meseria dânsului de 30 de ani. Cred că există un denunț pe integralitatea dosarului, nu mi s-a comunicat exact. Există o interceptare, mi s-a pomenit numele, chestiuni de acest gen, nu știu exact. În cursul zilei de astăzi o să am acces la dosar”, a declarat Tripa pentru Antena 3.

În altă ordine de idei, declaraţiile deputatului de Arad par să confirme şi să fie confirmate şi de alte informaţii în posesia cărora am intrat. Se pare că procurorii DNA au călcat şi sediul DRDP Timişoara, acolo de unde au fost ridicate documente de la serviciul Resurse Umane. Adică de la serviciul care se ocupă cu angajările în Regională.

În acelaşi dosar au mai fost duşi la audieri şi Dorel Căprar, preşedintele PSD Arad, şi Cristian Ispravnic, directorul DRDP Timişoara.