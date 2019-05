Trotuare noi, străzi de pământ vechi în Aradul Nou

Trotuarul unei străzi din cartierul Aradul Nou, ce a fost reabilitată în urmă cu aproximativ patru ani de zile, este spart din nou de muncitori. Arădenii care locuiesc aici sunt revoltați deoarece, spun ei, nu era necesară intervenția muncitorilor. Ci mai degrabă pe o altă stradă, perpendiculară pe aceasta, care este încă din pământ. Ne-am deplasat pentru cititorii noștri pe strada Ana Ipătescu pentru a sta de vorbă cu arădenii supărați. Acolo i-am găsit și pe muncitori care spărseseră deja trotuarul de la un capăt la altul al străzii pe una din părți.

„Strada Castanilor, pe care locuim noi și care este perpendiculară pe strada Ana Ipătescu, arată ca în Evul Mediu. În același timp, strada Ana Ipătescu a fost reabilitată în urmă cu trei, patru ani. Lucrarea de acum nu este necesară. Administrația să dea ordin să reabiliteze trotuarul care se prezintă în condiții bune? De ce fac această lucrare când prioritatea, după noi, ar fi strada Castanilor? Oare când va fi reabilitată strada Castanilor?”, ne spune cu năduf un arădean, locuitor al străzii de pământ.

Cine plătește această lucrare?

Am contactat reprezentanții Palatului Administrativ care au declarat: „Pe strada Ana Ipătescu se desfășoară lucrări de reparaţii la nivelul trotuarelor şi a părţii carosabile, în zonele unde au apărut deficienţe”. Am întrebat, ca atare, dacă strada se află încă în garanție, fiind curioși cine va plăti această intervenție. Am aflat că lucrarea de acum se va plăti din fonduri de la bugetul local.

Castanilor… în 2020

Câte despre strada Castanilor și când va fi reabilitată, Ralu Cotrău – purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad, a declarat că „acestă stradă este inclusă în programul de reabilitare al celor 55 de străzi din pământ de pe raza muncipiului, «Reabilitare străzi etapa a II-a». . În primă fază se va introduce rețeaua de canalizare, iar apoi va fi reabilitată în cadrul proiectului municipalității”. Se pare că muncitorii şi asfaltul vor ajunge pe strada Castanilor, anul viitor, conform celor declarate de Ralu Cotrău.