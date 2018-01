TU CE ADEZIVI ȘI CHITURI FOLOSEȘTI PENTRU RENOVAREA LOCUINȚEI?

Amenajarea și renovarea locuinței necesită o atenție sporită, mai ales atunci când este vorba de montarea plăcilor ceramice, deoarece acestea sunt un element foarte important și pot crea ambientul dorit sau spori confortul.

Pentru a realiza o lucrare corectă și durabilă, specialiștii Sika te sfătuiesc să alegi un adeziv eficient, care să asigure o lipire corespunzătoare și, de asemenea, un chit performant pentru acoperirea rosturilor. În acest sens, gama Sika Ceram răspunde tuturor exigențelor. Astfel, Sika Ceram-105, un adeziv semi-flexibil pe bază de ciment, este recomandat pentru utilizarea pe suporturi fără variații dimensionale, la pereți și pardoseli la interior sau exterior și chiar pe suprafețe în contact permanent cu apa.

O altă soluție recomandată de specialiștii Sika este Sika Ceram-205, un adeziv flexibil de înaltă rezistență, special pentru toate tipurile de plăci ceramice cu dimensiuni mici și medii, cât și pentru piatră naturală sau plăci termo izolante.Sika Ceram-205 se utilizează la interior și exterior, pe orizontală sau verticală. În plus, soluția recomandată de specialiștii Sika este ideală și pentru placări peste gresia sau faianța deja existentă, dar și pentru lipirea pardoselilor încalzite.

În cazul în care alegi să montezi plăci ceramice de mari dimensiuni, specialiștii Sika recomandă un alt produs performant – adezivul Sika Ceram-255 StarFlex. Acesta are o aplicabilitate și mai largă datorită agregatelor selecționate de siliciu și cuarț și a aditivilor speciali din compoziție. Sika Ceram-255 StarFlex poate fi folosit și în cazul amenajării teraselor sau finisării fațadelor. Produsul are o flexibilitate ridicată, având avantajul de a nu aluneca atunci când se aplică pe suprafețe verticale. De asemenea, are un timp deschis extins și este rezistent la îngheț.

Dincolo de adezivii aleși, pentru a te asigura că lucrarea de placare va avea atât un aspect estetic deosebit, cât și o durabilitate mai mare, recomandăm și folosirea unor chituri profesionale de acoperire a rosturilor. Astfel, în funcție de dimensiunea acestora poți opta pentru Sika Ceram CleanGrout – chit flexibil, pe bază de ciment, care poate acoperi rosturi de la 1 la 8 mm grosime – sau pentru Sika Ceram SmallGrout, ideal pentru rosturile mai mici, cu o grosime de pâna la 4 mm. Mai mult, pentru a crește gradul de flexibilitate al chiturilor, poți opta și pentru Sika Ceram LatexGrout, un latex din cauciuc sintetic utilizat mai ales pentru aplicațiile supuse la solicitări intense.

Toate produsele mentionate din gama Sika Ceram, soluțiile tehnice dar și consilierea de specialitate se găsesc la depozitul Gi Motor din Strada Nicolae Lenau FN, centura Subcetate Arad. Va stam la dispozitie de asemnea cu toate informatiil necesare: office@gimotor.ro; www.gimotor.ro