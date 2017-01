Turismul arădean, promovat pe… ascuns

Ne plângem că suntem unul dintre cele mai văduvite judeţe din ţară din punct de vedere al turismului, anunţăm că facem strategii peste strategii, că ne dăm peste cap să atragem turiştii în localităţile din judeţul nostru, dar greşim ca nişte începători încă de la primii paşi. Nu noi, ci chiar cei care ar trebui să se ocupe de promovarea turismului arădean. Pe pagina de internet www.visit-arad.ro ar trebui să aflăm absolut tot ce ne-ar putea interesa despre tot ce înseamnă turismul din Arad. Au fost realizate şi împărţite şi broşuri de promovare, intitulate „Ghidul turistic al judeţului Arad”. Şi pe aceste broşuri apărea numele aceluiaşi site. Iar, în era tehnologiei, o pagină de internet care să îţi ofere toate informaţiile de care ai nevoie reprezintă o normalitate. Dar la noi nu se întâmplă aşa, din păcate. Pagina de internet pe care ar trebui să aflăm tot ce ne interesează despre turismul prin Arad nici măcar nu există.

Ideea acestui articol de presă a pornit chiar de la o postare a Consiliului Judeţean Arad. Pe o pagină de socializare, reprezentanţii CJA au lansat o informare referitoare la faptul că judeţul Arad va avea o strategie pentru dezvoltarea turismului. Iar acestă informare era însoţită de o fotografie a „Ghidului turistic al judeţului Arad” despre care am scris mai sus. Curioşi să vedem în ce fel este prezentat judeţul nostru din punct de vedere al turismului, am încercat să accesăm pagina de internet cu pricina. Dar, eroare! „Acest site nu poate fi accesat. Adresa nu a putut fi găsită”, ne-a apărut pe ecranul calculatorului. Cum este posibil ca pagina de internet pe care este promovat turismul să nu existe? Această întrebare am pus-o şi celor de la Consiliul Judeţean Arad. Răspunsul primit are o logică, dar este departe de a fi mulţumitor.

E a altora

Cum s-a ajuns în situaţia ca turismul arădean să fie promovat pe o pagină de internet care nu există? Ne-a răspuns Andrei Ando, director în cadrul CJA: „Portalul la care faceți referire, www.visit-arad.ro, a fost gestionat de Asociația Tinerilor Arădeni Delta timp de doi ani, în regim de voluntariat. Aceeași Asociație a realizat și broșuri de promovare a județului, sub titlul de Ghidul Turistic al Județului Arad, pe care a inserat denumirea portalului. Site-ul a fost suspendat”.

Tot Ando ne explică şi faptul că obiectivele turistice din Arad pot fi consultate pe altă pagină de internet: „Centru Național de Informare Turistică a activat, la solicitarea Direcției de Comunicare și Strategii, profilul Visit Arad, pe Facebook, în paralel cu profilul Turism Arad. Actualmente, pe internet, pagina de informare a turiștilor este http://www.cniptarad.ro”. După cum am spus, răspunsul are o logică. Dar cum a fost posibil ca promovarea turismului arădean să fie lăsată pe mâna unei asociaţii care, între timp, a decis să renunţe la acest obiect de activitate? Cum a fost posibil ca cei de la Consiliul Judeţean Arad să îşi ilustreze o informare referitoare la promovarea turismului chiar cu o fotografie care nu mai reprezintă nimic? La aceste întrebări nu am găsit niciun răspuns.

Se rezolvă

Reprezentanţii Consiliului Judeţean ne asigură că situaţia se rezolvă şi că totul va fi bine. „În strategia noastră de dezvoltare a turismului în județul Arad ne-am propus reluarea și continuarea activității de informare pe pagina de internet visitarad.ro (sau derivate ale acesteia, disponibile la momentul rezervării), pentru a facilita accesul la informații a celor care caută date referitoare la Arad”, ne asigură Andrei Ando. Aşadar, nu ştim când, nu ştim nici unde, dar la un moment dat vom putea accesa www.visit-arad.ro. Sau www.visitarad.ro. Sau un alt site asemănător.