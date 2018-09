Un nou derby judeţean în Liga 3

A pierdut la Lipova, a câştigat, acasă, cu Cermei, urmează, oare, o remiză la Chişineu Criş? Antrenorul sebişenilor, Călin Cojocaru, este optimist şi mizează pe faptul că echipa sa practică un fotbal din ce în ce mai bun: „În primele două etape am arătat un fotbal bun, dar am avut ghinion. La Lipova am pierdut în prelungiri, iar cu Dumbrăvița am fost egalați în minutul 95. Echipa joacă din ce în ce mai bine, dovadă ultimele victorii, şi mergem încrezători la Chişineu Criş”.

De partea cealaltă, trupa pregătită de Adrian Abrudean este surpriza plăcută a startului de sezon. Neînvinsă în primele patru runde, Crişul Chişineu Criş îşi propune să-şi păstreze invincibilitatea şi după acest prim derby judeţean programat sâmbătă, ora 17. „Primim vizita Sebișului, o echipă foarte bună, care este în revenire de formă după un început puțin sub așteptări. Vom încerca să ne facem jocul şi dacă vom reuşi, putem obţine un rezultat favorabil” – a spus Abrudean.

Favorite certe

Având ca obiectiv declarat o clasare între primele cinci locuri, Şoimii Lipova a pornit „ca din puşcă”, gruparea prezidată de Radu Pop având victorii pe linie. Înaintea celui de-al 5-lea val, Trabalka et company pornesc favoriţi în deplasarea de sâmbătă, de la Galda, o echipă care nu se regăseşte în acest start de campionat.

În fine, tot sâmbătă, Lunca Teuz Cermei are ocazia de a „spăla” imaginea lăsată în ultimele două confruntări oficiale, cu Luceafărul în Cupă şi în repriza secundă a jocului de la Sebiş. Tânărul tehnician Radu Anca trebuie să găsească formula câştigătoare în faţa „lanternei roşii” a seriei, nou promovata CS Ocna Mureş.