USR Arad continuă proiectul „Drumurile, la control”

Proiectul „Drumurile la control”, demarat de echipa arădeană a Uniunii Salvați România, colectează informații referitoare la drumurile cu probleme din județul Arad. „După ce am primit de la CJArad procesele verbale de recepție pentru drumurile reparate în ultimii doi ani, am colectat sesizările cetățenilor referitoare la acestea. Acolo unde ni s-au semnalat probleme, am cerut Consiliului Județean remedierea lor, în baza garanției existente.

În paralel, pentru celelalte drumuri cu probleme raportate de cetățeni, am întocmit sesizări pe care le-am înaintat responsabililor CJA, solicitând informații despre planurile instituției privitoare la reabilitarea acestora, precum și termenele estimate pentru finalizarea unor eventuale lucrări”, se specifică în Comunicatul USR Arad.

Vlad Botoș, președinte USR Arad: „Zonele cu cele mai proaste drumuri sunt cele de pe valea Crișului, în apropierea zonelor de deal. Aceleași probleme sunt și în partea de nord a județului. Sunt zeci de localități ai căror locuitori circulă pe drumuri improprii, expunându-se riscului de accidente sau înregistrând avarii ale autovehiculelor. Mai mult decât atât, rețeaua proastă de drumuri frânează dezvoltarea zonelor respective, prin îndepărtarea unor potențiali investitori, speriați de accesul dificil. Având în vedere că această hartă este cel mai probabil incompletă, puteți în continuare să ne semnalați (la adresa de e-mail: usr.arad@gmail.com) dacă aveți cunoștință de alte sectoare de drum județean care necesită reabilitare. Vom trimite mai departe aceste informații celor responsabili și totodată vă vom ține la curent cu privire la răspunsurile primite”.