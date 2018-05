UTA a câştigat procesul cu Gligor!

Comisia de Recurs a Federaţiei Române de Fotbal a dat, în sfârşit, o decizie în speţa „UTA – Alin Gligor”.

Jucătorul a fost amendat că nu s-a prezentat la meciurile echipei secunde, cele cu Victoria Felnac, Unirea Sântana, Vulturii Socodor şi Crişul Ch. Criş. Clubul l-a penalizat cu 10.000 de lei, dar jucătorul a contestat sancţiunea la Comisia de Disciplină a FRF. Aceasta, i-a dat dreptate, în luna februarie a acestui an, dar UTA a făcut recurs, la Comisia de Recurs. Aceasta s-a pronunţat ieri, oferind dreptate clubului. În plus, jucătorul va mai plăti şi cheltuieli de judecată, în valoare de aproximativ 4000 de lei.

Totuşi, Alin Gligor mai are o cale de atac, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Iată ce scrie siteul FRF:

„Cu opinie majoritară,

Admite recursul formulat de AFC UTA Arad împotriva Hotărârii nr.23/14.02.2018 pronunțată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, în contradictoriu cu Gligor Alin Sorin. Desființează Hotărârea CDE nr.23/14.02.2018.

Admite cererea formulată de AFC UTA Arad. Ratifică sancțiunile aplicate jucătorului Gligor Alin Sorin. Definitivă și executorie pe

plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare.

Pronunțată azi, 24.05.2018, în ședință nepublică, la sediul FRF din București, str.Vasile Șerbănică nr.12, sector 2.

Cu opinie separată,

Respinge recursul formulat ca nefondat. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare.

Pronunțată azi, 24.05.2018, în ședință nepublică, la sediul FRF din București, str.Vasile Șerbănică nr.12, sector 2”.