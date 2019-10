UTA e pregătită de derby!

ARAD. Ziua marelui meci e aproape. Mai sunt două zile până la „clasicul” Vestului, dintre UTA și „Poli”. Antrenorul echipei arădene, Laszlo Balint spune că punctul de la Turnu Măgurele va avea valoare doar dacă se câștigă partida cu timișorenii.

Un meci aparte, special!

„Suntem în fața unui meci așteptat de toată suflarea fotbalistică arădeană. Pentru noi este o onoare să participăm la un asemenea eveniment fotbalistic. Suntem în fața clasicului din vestul României, știm cu toții că este un meci special, unul aparte pentru suporterii noștri. Acest detaliu ne mobilizează la maximum, dar ne dorim enorm și să valorificăm punctul obținut la Turnu Măgurele, iar asta nu se poate decât printr-o victorie în meciul de duminică. Este o partidă specială pentru fani, iar noi, antrenori și jucători, trăim și muncim pentru ei. Fotbalul fără suporteri nu-și are rostul. De aceea, trebuie să facem în așa fel încât să dăm totul, să-i facem fericiți, să plece mulțumiți de la stadion. Una peste alta, chiar dacă – din punct de vedere al clasamentului – lucrurile par puțin dezechilibrate, sută la sută nu va fi așa pe teren, pentru că un asemenea meci echilibrează cumva valorile. Mai mult decât atât, vom evolua contra unei echipe care în ultima lună de zile nu a pierdut, vine după cinci meciuri fără înfrângere, mai precis două victorii și trei egaluri, iar asta înseamnă că este o formație echilibrată, are pusă la punct o anumită strategie, așă că noi trebuie să fim la un nivel cât mai ridicat pentru a ne apropia victoria. E adevărat, venim după o deplasare lungă, suntem obosiți, deoarece am dormit puțin după meciul cu Turris. Dar, vom face tot posibilul să fim la parametri cei mai înalți la ora partidei de duminică. Sper să fiu inspirat, să aleg cel mai bun unsprezece, mai ales acum, că au revenit de la lotul național Miculescu și Isac. Vom vedea ce se întâmplă cu Stancu și Bustea, care sunt bine din punct de vedere medical, dar fizic nu sunt la același nivel cu echipa” – a declarat Balint.