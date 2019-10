UTA, victorie mare cu „Poli”

Arad. Diferența de valoare dintre cele două echipe a fost evidentă, iar acest lucru a făcut diferența, pe teren și pe tabelă. UTA a fost echipa bună, iar acest lucru s-a văzut și din ocaziile de gol, timișorenii având doar situații. Asta, spre marea bucurie a fanilor, galeria oferind un adevărat recital.

UTA a avut inițiativa încă din start, dar ocaziile au lipsit, până în min. 29, când Tomozei a centrat de pe dreapta, iar C. Rus nu a ajuns în fața porții. Imediat, Iacob a fost la un pas să „o comită”, lobul său peste Axente fiind ratat, atacantul timișorean deviind mingea cu capul, însă doar până la Fl. Ilie. Cea mai mare ocazie i-a aparținut lui Miculescu: acesta a șutat, portarul Contra a fost depășit, dar Scutaru a scos providențial un gol gata făcut (min. 31). Axente nu a avut suflu, după o cursă de vreo 25 de metri, șutând slab de la opt metri (min. 39), iar apoi Miculescu a ratat, din nou, incredibil, trimițând în portarul Contra, de la zece metri (min. 40).

Repriza secundă a început cu gol pentru UTA. Era minutul 49, când Isac i-a pasat „printre” lui C. Rus, iar acesta a „înțepat” balonul pe lângă portar și era 1-0. După o ratare mare a lui C. Rus, Cherecheș a trecut pe lângă minge, în fața careului mic. Apoi, Tomozei a fost eliminat (min. 67) și credeam că meciul se complică pentru UTA. Nu a fost deloc așa, Buhăcianu a ratat două ocazii incredibile, chiar și în inferioritate numerică arădeană. Spre final, timișorenii au încercat să se apropie de poarta lui Iacob, însă nu au fost suficient de periculoși pentru a pune rezultatul sub semnul întrebării, iar UTA a luat toate punctele din derbyul Vestului.

UTA – ASU „Poli” Timișoara 1-0 (0-0)

Stadion „Motorul”, teren sintetic, timp călduros, spectatori 3800. A marcat: C. Rus – min. 49.

UTA: Iacob – Tomozei, F. Ilie, Melinte, Stancu – Miculescu, R. Moise (Șeroni), Isac, Buhăcianu – A. Ioniță (Lorenzi) – C. Rus (Ursu). ASU Poli: Contra – Jurj, Mera, Scutaru, Cherecheș (Coadă) – Schieb, Dros, Ignea (Zabun), C. Popescu, Al. Manea (Ungureanu) – Axente. Au arbitrat: R Vidican (Satu Mare) – la centru, G. Szabo (Cluj) și A. Vodă (Alba Iulia) – asistenți. Obs. FRF: D. Sabou – Zalău și M. Salomir – Cluj.