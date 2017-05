După ce a ratat intrarea în finala Ligii Elitelor, UTA Under 19 – în calitate de deţinătoare a trofeului – se află în faţa unei alte „provocări”. Sâmbătă, 27 mai, ora 17, în direct pe Sport.ro, are loc finala Cupei României Under 19, unde UTA se va duela cu FC Viitorul Constanţa, într-un joc în care antrenorii Dan Oprescu şi Cristi Păcurar vor avea la dispoziţie tot ce are mai bun clubul la ora actuală.

Partida se dispută în deschiderea finalei Cupei României, confruntare care opune echipele Astra Giurgiu şi FC Voluntari (ora 20,45, în direct pe Sport.ro).