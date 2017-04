Vaccinarea: conștiința părinților versus baliverne de pe internet

Între 24 şi 30 aprilie 2017 se marchează Săptămâna Europeană a Vaccinării. Doamnă doctor, de ce este importantă vaccinarea?

MIHAELA CÎTU. Vaccinarea este foarte importantă pentru că protejează de anumite boli foarte severe, cum ar fi difteria, tetanosul, tusea convulsivă, poliomielita, rujeola. Toţi părinţii – mai ales cei care sunt nehotărâţi în privinţa vaccinării copilului – trebuie să meargă la medicul de familie atunci când sunt chemaţi la vaccinare. Medicul este cel mai în măsură să explice importanţa şi rolul vaccinării.

Sunt însă şi medici – puţini, ce-i drept – care nu încurajează vaccinarea. Ce face părintele în această situaţie?

MIHAELA CÎTU. În cazul pacienţilor înscrişi pe lista unui astfel de medic şi care chiar ar dori să-şi vaccineze copilul dar medicul nu le recomandă vaccinarea, trebuie cerută o a doua opinie medicală – fie din partea unui specialist pediatru, fie din partea specialistului DSP, fie din partea unui alt medic de familie. E recomandabil ca părintele să ceară o a doua părere.

Aradul se confruntă, de o bună bucată de timp, cu o epidemie de rujeolă…

MIHAELA CÎTU. Aşa este, din păcate. Dacă am fi avut o acoperire vaccinală bună – peste 90% – nu ar mai fi existat epidemie de rujeolă. Dar noi avem o acoperire vaccinală de 58% în mediul urban şi 68% în mediul rural în ceea ce priveşte vaccinul ROR. Dintotdeauna, acoperirea vaccinală a fost mai mare la sate, probabil pentru că medicii sunt mult mai apropiaţi de comunitate. Sau poate pentru că părinţii au mult mai multă încredere în medicul de familie. Sau poate pentru că nu au acces la internet ori nu au timpul necesar să navigheze pe internet şi să citească fel de fel de lucruri despre vaccinare.

Sunt, însă, părinţi care adună multă informaţie anti-vaccinare de pe internet şi nu vor sub nicio formă să-şi vaccineze copiii. Ce e de făcut în privinţa lor?

MIHAELA CÎTU. E foarte greu să te lupţi cu mentalitatea unui părinte. Oricâte argumente pro-vaccinare le-ai aduce, ei refuză să-şi vaccineze copiii. Aceşti părinţi dau în scris că refuză să îşi vaccineze copiii. Este un act pe care şi-l asumă iar în caz că se întâmplă ceva cu copiii, părinţii sunt direct răspunzători.

Eu, dacă aş fi părinte, sunt anumite vaccinuri pe care i le-aş face cu ochii închişi copilului meu. E vorba de vaccinurile cuprinse în Calendarul Naţional de Imunizare.

Ce vaccinuri cuprinde Calendarul Naţional de Imunizare?

MIHAELA CÎTU. Să ştiţi că nu e atât de „stufos” precum în alte ţări. Sunt două tipuri de vaccin care se fac în Matern – hepatitic B şi BCG –, la 2 luni, la 4 luni şi la 11 luni se face vaccinul hexavalent, la un an ROR-ul, la 5 ani a doua doză de ROR, la 6 ani tetraximul şi la 14 ani dT-ul. Toate aceste vaccinuri trebuie făcute.

Trebuie să recunoaştem, sunt părinţi care au dorit să-şi vaccineze copiii dar acest lucru a fost imposibil din cauza lipsei vaccinurilor. Care e situaţia, acum, în Arad, în ceea ce priveşte aprovizionarea cu vaccinuri?

MIHAELA CÎTU. E adevărat, noi am avut discontinuităţi în aprovizionarea cu vaccin hexavalent, dar acum avem şi toţi copiii, inclusiv cei restanţieri, o să fie vaccinaţi. În schimb, în ceea ce priveşte vaccinul ROR, nu am avut niciodată discontinuităţi. Am avut tot timpul vaccin ROR în depozitul DSP şi la medicii de familie. Problema a fost că nu s-au vaccinat.

În contextul acoperirii vaccinale extrem de scăzute, credeţi că s-ar impune obligativitatea vaccinării?

MIHAELA CÎTU. Eu zic că cel mai important e ca lumea să conştientizeze că trebuie să vaccineze copilul. Nu trebuie să fie o obligaţie să-ţi vaccinezi copilul. Trebuie să te oblige conştiinţa să-l vaccinezi. Nu statul, nu teama că vei fi amendat. Trebuie să te oblige conştiinţa să-l vaccinezi pentru că, astfel, îl protejezi de boli care îl pot lăsa cu sechele.