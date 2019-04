Viitorul sună bine pe gazon

SOCODOR. Patru câștigătoare ale fazei județene din Hunedoara, Arad, Caraș Severin și Timiș şi-au dat întâlnire la turneul regional al Cupei Satelor la fotbal Under 13, unde s-au luptat aprig pentru calificarea în faza finală. Sub privirile reprezentanţilor FRF, campioanele din Arad şi Timiş s-au dovedit a fi cele mai valoroase, cu un evident plus pentru Dumbrăviţa, care a câştigat competiţia fără să primească gol.

Rezultate:

Șimand (Arad) – Dumbrăvița (Timiș) 0-2, Slatina Timiș (Caraș Severin) – Teliucu Inferior (Hunedoara) 0-0, Teliucu Inferior (HD) – Dumbrăvița (TM) 0-5, Șimand (AR)– Slatina Timiș (CS) 2-0, Teliucu Inferior (HD) – Șimand (AR) 0-4, Dumbrăvița (TM) – Slatina Timiș (CS) 11-0.

Clasament: 1.Dumbrăvița 9 pct; 2.Șimand 6 pct; 3.Teliucu Inferior 1 pct, 4.Slatina-Timiș 1 pct.

Organizatorii au acordat şi câteva premii speciale, după cum urmează: Cel mai tehnic jucător – Robert Dulgher (Teliucu Inferior); Cel mai promițător jucător: Dominic Cheța (Șimand); Cea mai bună jucătoare: Anisia Bona (Slatina Timiș); Cel mai bun jucător: Patrick Paleacu (Dumbrăvița).

Iată lotul echipei din Șimand: Darius Galeancu, Andrei Dimitar, Florin Năstaș, Leonardo Munteanu, Gheorghe Tomuța, Asca Neagu, Andrei Tolan, Dominic Cheța, Naomi Pocioian, Ioana Toth, Luigi Ujoc, Paul Andru, Ianis Tang, Mihai Toth, Viorel Panc. Antrenor: Daniel Mărcuș.

Multe personalităţi

Pe lângă trofeul acordat echipei câştigătoare, toate cele patru echipe au fost răsplătite cu veste şi mingi oferite de FRF, organizatoarea întrecerii – inspirată de AJF Arad – , alături de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Printre personalităţile prezente la Socodor îi amintim pe: componenții „Generației de Aur”, Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu, Daniel Petcu (manager Grow), preşedinţii AJF, Adrian Lucaci (Arad), Cristian Petrean (Hunedoara) şi Romeo Malac (Timiș), primarii din Socodor, Ioan Jura și Șimand, Florin Dema, viceprimarul Dumbrăviței, Arpad Miklos, dar şi Gabriel Marconi, lector al Facultății de Educaţie Fizică şi Sport UAV.