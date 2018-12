Visezi la sărbători de iarnă în casă nouă? În Romana Residence ai case noi, disponibile acum și prețuri promoționale!

Te muți imediat. Atena, Dalia, Nova și Romana – case noi disponibile acum.

Fie că visezi la o casă modernă, cu design mediteranean sau la o casă cu multe dormitoare, sau poate la una cochetă, pe un singur nivel, în Romana Residence ai posibilitatea să alegi dintre patru modele de case diferite, fiecare cu particularitățile ei. Indiferent care sunt nevoile sau bugetul familiei tale, unul dintre cele patru modele vor fi pe gustul tău, garantat.

”În Romana Residence clienții noștri au posibilitatea de a se muta imediat în propria casă, cu grădină și curte. Am lansat o nouă politică de vânzări axată pe flexibilitate și orientată către posibilitățile financiare ale fiecărei familii. Am creat noi produse financiare, mai prietenoase și mai ușor accesibile chiar și pentru cei cu venituri din străinătate. În același timp, casele disponibile acum, sunt finalizate în totalitate, astfel că pot fi oricând predate viitorilor proprietari.

Localizare perfectă.Valoare mereu în creștere.

Valoarea unei case noi depinde în mod direct de locul unde este ea situată și de utilitățile pe care le oferă. O casă la periferie îți va crește consumul de timp, energie și bani pentru deplasarea la muncă, școală, supermarket și multe altele. Noi, am ținut cont de toate acestea: am construit un cartier frumos, in oraș, cu toate utilitățile incluse, aproape de tot ceea ce tu ai nevoie. – Florina Duma, Ceo Romana Residence

Ne place tehnologia. Ție?

Știai că, toate casele din Romana Residence sunt inteligente? Acestea sunt prevăzute cu sistemul #SmartHome de ultimă generație cu aplicație pe mobil, ceea ce îți dă posibilitatea de a avea un control permanent asupra casei. Sistemul include senzori wireless performanți, cum ar fi: senzori de inundație, senzori de fum, prize inteligente, camere de supraveghere, senzori de miscare, senzori de temperatură, senzori de lumină și alarmă.

”Casele cu disponibilitate imediată sunt foarte căutate, astfel că vă invităm să programați cât mai curând o vizită în Romana Residence și să beneficiați de reducerile sezonului de iarnă. Vă stăm la dispoziție fie telefonic la 0736.300.300 sau direct la biroul de vânzări din incinta Romana Residence, Str. Lucius Verus, Nr. 3, zona Grădiște. (Ioana Trînc – Manager Marketing Vânzări)