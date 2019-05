Vlad Botoș, declaraţie la cald după referendum

În acesta spune următoarele: „Mulțumim miilor de arădeni care ne-au acordat votul, punându-și speranțele într-o clasă politică alcătuită din profesioniști, din oameni care au demonstrat deja că sunt responsabili și onești. Suntem conștienți de greutatea mandatului primit și ne asumăm responsabilitatea de a produce acea schimbare atât de necesară în administrația publică. Statul român are nevoie de implementarea unor reforme de substanță, care să-i asigure o funcționare eficientă, atât la nivel central, cât mai ales la nivel local, acolo unde sunt afectate cel mai mult interesele cetățeanului. Ne asumăm să venim în fața arădenilor cu o alternativă competentă și cinstită la alegerile locale de anul viitor, prin care să înlăturăm actualii baroni locali și rețeaua de influențe și interese pe care o patronează. Acest vot este pentru noi un semnal că suntem pe drumul cel bun și că trebuie să continuăm. Promitem tuturor că nu ne vom abate de la drumul pe care am pornit, punând pe primul loc interesul cetățenilor. Suntem hotărâți și vom împlini tot ceea ce am promis.”

Aşa cum am menţionat deja, Vlad Botoş are şanse la un fotoliu de europarlamentar ca urmare a scorului (pe moment exit-poll) obţinut de USR-PLUS la votul de duminică.