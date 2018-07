Vot cu repetiţie pe Staţia de Sortare

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal de la finele săptămânii trecute a privit „mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad să organizeze pe seama și în numele Municipiului Arad procedura de delegare a gestiunii Staţiei de sortare a deşeurilor prin concesiune către un operator şi să încheie contractul de concesiune”.

Explicaţii

În preambulul votării acestui proiect, secretarul Municipiului Arad, Lilioara Stepănescu, a oferit câteva explicaţii: „În documentul de poziţie aprobat de Consiliul Local în 2009, cu privire la modalitatea de gestionare şi administrare a Sistemului Integrat de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Arad, Staţia de Sortare care era contractată de către Consiliul Local al Municipiului Arad cu operatorul Polaris şi care revenea ca bun de retur la sfârşitul concesiunii, era prevăzută ca făcând parte din acest Sistem Integrat. Tot astfel cum şi Depozitul Ecologic de Deşeuri al Municipiului Arad, ca una din primele investiţii de genul acesta din estul Europei, a fost unul din punctele care au atras finanţarea europeană şi succesul debutului acestui proiect. În toată această perioadă, Consiliul Local, Municipiul Arad şi-a executat cu foarte bună credinţă toate obligaţiile pe care le-a avut în sistemul Integrat ADI Deşeuri. Acum trebuie să ne executăm şi această obligaţie de a transmite Staţia de Sortare. După ce a încetat concesiunea cu Polaris, am devenit proprietari, ca bun de retur executat în cadrul contractului de concesiune. Într-o şedinţă precedentă, am trecut din proprietatea privată a concesionarului în proprietatea publică Staţia de Sortare. Vă mulţumim pentru votul de atunci şi pentru înţelegere. Într-o următoare şedinţă, Staţia a fost transmisă spre administrare Sistemului ADI Deşeuri şi pentru delegarea gestiunii prin concesiune a acestui serviciu de operare a Staţiei de Sortare au avut loc discuţii cu privire la calitatea de administrator a ADI Deşeuri şi au solicitat să ne conformăm cu o hotărâre de modificare în sensul de a-i mandata doar să delege gestiunea prin concesiune. Urmează ca redevenţele care se încasează în urma veniturilor obţinute din exploatarea acestei activităţi să se facă 100% venit la bugetul local. Până acum am reuşit să ne îndeplinim obligaţiile pe care le avem ca principal actor – Municipiul Arad – în acest sistem şi nu am dori să ni se impute că din cauza nereuşitei de a putea să ne promovăm hotărârile Consiliului Local, am tergiversa cumva încheierea cu succes a proiectului. Termenul este 31 decembrie şi nu am vrea să rămână nimic imputabil în sarcina Consiliului Local şi a Municipiului atât timp cât suntem cei mai importanţi şi ne-am făcut datoria din plin cu privire la acest sistem. Vă mulţumim pentru înţelegerea pe care aţi manifestat-o până acum. Din nefericire, acest proiect nu poate să fie adoptat astăzi (vineri-n.r.) pentru că doamna Dinga – în opinia mea – trebuie să se abţină la vot. Aceasta este opinia pe care am avut-o de exprimat” – a încheiat Lilioara Stepănescu.

Respins

Deşi a generat 15 voturi „pentru” (din totalul celor 16 aleşi prezenţi la şedinţă, consilierul Patricia Dinga neparticipând la vot), proiectul a fost respins. Ar fi avut nevoie de o majoritate de 2/3 (16 voturi „pentru”) pentru a fi aprobat. Mai era nevoie, aşadar, de un singur vot. Dar nu a avut cine să-l dea…

„Îmi pare rău că nu au fost suficienţi consilieri prezenţi pentru a trece şi acest proiect pur tehnic care închide cercul cu acel proiect de sortare a deşeurilor. Sper că la prima şedinţă pe care o avem să fie aprobat pentru a nu mai avea probleme cu gunoiul în oraşul nostru” – a subliniat viceprimarul Călin Bibarţ.

Încă o şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Arad se va întruni, marţi, 3 iulie, într-o şedinţă extraordinară de îndată, având pe ordinea de zi un singur punct: proiectul de hotărâre privind Staţia de Sortare.